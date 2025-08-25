¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ö°ÕÌ£¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇ¤Ê¤Î¤ËÁýÀÇ¡©¡È1Ãû±ß¤ÎÀÇ¼ý¸º¡É¤ò°ã¤¦·Á¤Ç¡ÖÀÇÉéÃ´¡×Æ³Æþ¤«¡ÄSNS¤ÇÌîÅÞµÄ°÷¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ú¥½¥ì¤É¤¦¡Û
¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¤ÆµÄÏÀ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã±¤Ë¸ºÀÇ¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
25Æü¤Î¡Ö¥½¥ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä·ë¶É¡ÈÁýÀÇ¡É¡ª¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Àè½µ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï174±ß70Á¬¡£
5½µ¤Ö¤ê¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡Öº£¹â¤¤¡£·ÚÌý¤Ç¤â¥¬¥½¥ê¥ó¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥Ã¥¯²ñ¼Ò¤Î±¿ÄÂ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÂçÊÑ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÍ¿ÌîÅÞ¤¬¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¿ÅÞÂ¦¤Ï¡Ö¹±µ×ºâ¸»¤¬É¬Í×¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ã¤¦·Á¤Ç¤ÎÀÇÉéÃ´¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÎÆ³Æþ¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ºÀÇ¤¹¤ë¤Î¤Ë°ã¤¦·Á¤ÇÀÇÉéÃ´¤Î²ÄÇ½À¡£
³¹¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ê50Âå¡Ë¡§
¤½¤ó¤Ê¤Ë¼Ö¤ËÀÇ¶â¤Ð¤«¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¡£¡Ê¸ºÀÇ¤Î¡Ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤»¤Ã¤«¤¯¡ÊÀÇ¶â¤¬¡Ë°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤Ã¤Á¡Ê¿·ÀÇ¡Ë¤Ë²ó¤Ã¤¿¤é¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ê60Âå¡Ë¡§
·ë¶É¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬ÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¤«¤Ç¤È¤é¤ì¤¿¤éÉéÃ´¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤«¤«¤ë¡£¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¼Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼Ö¸¡¤È¤«´Þ¤á¤ÆÀÇ¶â¤ò¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤Ä¤¤¡£
ÇÑ»ß¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤È¤Ï¡¢50Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÆ»Ï©À°È÷¤Îºâ¸»ÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤á¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢2009Ç¯¤Ë²¿¤Ë¤Ç¤â»È¤¨¤ë°ìÈÌºâ¸»¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¹Ô¡¢¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤êÌó25±ß²ÝÀÇ¤µ¤ì¡¢·î¤Ë80¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë²ÈÄí¤Ê¤é2000±ßÄøÅÙ¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ºÀÇ¤È¤¹¤ë¤È¤¢¤ëÌäÂê¤¬¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÃÒÅÄÍµ°ì²òÀâÉû°Ñ°÷Ä¹¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÒÅÄÍµ°ì²òÀâÉû°Ñ°÷Ä¹¡§
¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¹ñ¤äÃÏÊý¤ÎºâÀ¯¤Ë·ê¤¬³«¤¯¤Î¤Ç¡¢ºâ¸»¤òÊÌ¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤É¤¦¼êÅö¤Æ¤¹¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©¤ä¶¶¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¡¢ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¤Ç¤Ï¡¢²¼¿åÆ»´ÉÂ»½ý¤Ë¤è¤ëÆ»Ï©¤Î´ÙË×»ö¸Î¤¬µ¯¤¡¢º£¤â¤Ê¤ªÉüµìºî¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ï·µà²½¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°Ý»ý¤äÊä½¤¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤¿1Ãû±ß¤â¤ÎÀÇ¼ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸ºÀÇ¤·¤¿Âå¤ï¤ê¤Ë°ã¤¦·Á¤Ç¤ÎÀÇÉéÃ´¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¦Æ³Æþ¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÃÒÅÄÍµ°ì²òÀâÉû°Ñ°÷Ä¹¡§
Æ»Ï©¤ÎÀ°È÷¤äÏ·µà²½ÂÐºö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Æ°¼Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë»ÃÄêÀÇÎ¨Ê¬¤òÊÌ¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç°ú¤Â³¤ÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¡£¤·¤«¤·¡¢´ÇÈÄ¤Î³Ý¤±ÂØ¤¨¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢È¿È¯¤ò¾·¤¯¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ËÂå¤ï¤ëÀÇÉéÃ´¤ÎÉâ¾å¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï1Ëü2000·ï°Ê¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦äÆÅç¾´¹¨µÄ°÷¤ÎX¤è¤ê¡§
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©Í¿ÅÞ¤Ï¤Ê¤¼¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÁ´¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦°ËÅì¿®µ×µÄ°÷¤ÎX¤è¤ê¡§
¿·¤¿¤Ê¤ëÀÇ¤òºî¤ë¤Î¤Ï¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¼ºÎé¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÅ°Äì¤·¤¿¹ÔºâÀ¯²þ³×¤ÎµÄÏÀ¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
´äÅÄ¤µ¤ó¡¢¸ºÀÇ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë°ã¤¦·Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡©
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦´äÅÄÌÀ»Ò»á¡§
¼Ö¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤ÎÂ¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ç¤ÏÉ¬¿Ü¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ÃÄêÀÇÎ¨¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀÇÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤ÈÊª²Á¹âÂÐºö¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÀÇ³°¼ýÆþ¤äºÐ½Ðºï¸º¤Ê¤É¡¢¤Þ¤º¤½¤Ã¤Á¤òµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ÇÈÄ¤Î³Ý¤±°ã¤¨¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢FNN¤¬½µËö¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ48.3¡ó¤¬¡ÖÁá¤¯ÇÑ»ß¤¹¤Ù¤¡×¤È²óÅú¡£¡ÖµÞ¤¬¤ºÇÑ»ß¤¹¤Ù¤¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È8³ä°Ê¾å¤¬ÇÑ»ß¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Ï©¤ÎÀ°È÷ÈñÍÑ¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤¬ÉéÃ´¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤âº¬¶¯¤¤Ãæ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇ¤Ë¸þ¤±¤¿º£¸å¤ÎÆ°¤¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃÒÅÄÍµ°ì²òÀâÉû°Ñ°÷Ä¹¡§
¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤â¡¢½ÅÎÌ¤¬½Å¤¯Æ»Ï©¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢EV¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÉéÃ´¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Êª²Á¹â¤ÎÄ¾·â¤ò¼õ¤±¤ë²È·×»Ù±ç¤Èºâ¸»³ÎÊÝ¤ò¤É¤¦Î¾Î©¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡¢·ëÏÀ¤Þ¤Ç¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Í¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê·ëÏÀ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡¤Î²ñ¹ç¤Ï8·î28Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤¬ÁýÀÇ°Ê³°¤Î°Æ¤ò¼¨¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£