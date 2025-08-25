ジェットスター・ジャパンは、大阪/関西〜マニラ線の運航を、10月26日から再開する。

11月5日から12月6日までと2026年1月28日から3月28日（現地発翌日）までは週4往復、それ以外は1日1往復を運航する。2月4日から11日（同）までは運航しない。機材はエアバスA320型機を使用する。

同路線の運航再開は約5年8か月ぶりで、これにより大阪/関西発着の国際線は台北/桃園線をあわせた2路線、グループでは5路線に拡大する。

片道運賃は11,490円から。航空券の発売は8月26日午後1時を予定している。

■ダイヤ

GK81 大阪/関西（22：00）〜マニラ（01：40+1）／水・木・金・土（11月5日〜12月6日、2026年1月28日〜3月28日）、毎日（10月26日〜11月1日、12月10日〜2026年1月24日）

GK82 マニラ（02：40）〜大阪/関西（07：25）／木・金・土・日（11月6日〜12月7日、2026年1月29日〜3月29日）、毎日（10月27日〜11月2日、12月11日〜2026年1月25日）