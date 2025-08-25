¡Ö8·î25Æü¡×¡£º£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¡©Åú¤¨¤Ï¡ÖÂ¨ÀÊ¥é¡¼¥á¥óµ­Ç°Æü¡×¡£1958¡Ê¾¼ÏÂ33¡ËÇ¯8·î25Æü¤ËÀ¤³¦½é¤ÎÂ¨ÀÊ¥é¡¼¥á¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¥Á¥­¥ó¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÂ¨ÀÊ¥é¡¼¥á¥ó¤¬Çä¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£È÷ÃßÍÑ¤Î¿©ÎÁ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÂ¨ÀÊ¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÎò»Ë¤ò´ÊÃ±¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£