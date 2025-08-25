8·î25Æü¤Ï¡ÖÂ¨ÀÊ¥é¡¼¥á¥óµÇ°Æü¡×¡ª¡¡Â¨ÀÊÌÍÃÂÀ¸¤ÎÈëÌ©¤Ï¡ÈÅ·¤×¤é¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿
¡Ö8·î25Æü¡×¡£º£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¡©Åú¤¨¤Ï¡ÖÂ¨ÀÊ¥é¡¼¥á¥óµÇ°Æü¡×¡£1958¡Ê¾¼ÏÂ33¡ËÇ¯8·î25Æü¤ËÀ¤³¦½é¤ÎÂ¨ÀÊ¥é¡¼¥á¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÂ¨ÀÊ¥é¡¼¥á¥ó¤¬Çä¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È÷ÃßÍÑ¤Î¿©ÎÁ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÂ¨ÀÊ¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÎò»Ë¤ò´ÊÃ±¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤°¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡£¡×¤Ç¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼
ÆüÀ¶¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È1958¡Ê¾¼ÏÂ33¡ËÇ¯8·î25Æü¡¢À¤³¦½é¤ÎÂ¨ÀÊ¥é¡¼¥á¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÈ¯Çä¤ò³«»Ï¡£¤½¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇµÇ°Æü¤¬À©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÀ¶¿©ÉÊÁÏ¶È¼Ô¤Î°ÂÆ£É´Ê¡¤¬¡¢½ªÀï¸å¤Î°Ç»Ô¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤òµá¤á¤Æ²°Âæ¤ËÄ¹¤¤¹ÔÎó¤òºî¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÌÍ¹¥¤¤ÈÂç¤¤Ê¼ûÍ×¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¡¢¡Ö¤ªÅò¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð²ÈÄí¤Ç¤¹¤°¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Î³«È¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹´üÊÝÂ¸¤ä´¥Áç¤ÎÊýË¡¤Ë¶ìÇº¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å·¤×¤é¤¬ÍÈ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¡¢ÌÍ¤òÌý¤ÇÍÈ¤²¤ë¡Ö½Ö´ÖÌýÇ®´¥ÁçË¡¡×¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×¡ÖÊÝÂ¸¤¬Íø¤¯¡×¡Ö¼ê´ÖÍ×¤é¤º¡×¡Ö°Â¤¤¡×¡Ö°ÂÁ´¡×¤È¤¤¤¦5¤Ä¤Î¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÂ¨ÀÊ¥é¡¼¥á¥ó¤¬ÃÂÀ¸¡£
Íñ¤òÍî¤È¤·Ç®Åò¤ò¤«¤±¤Æ3Ê¬¤Ç¡Ö¤¹¤°¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡£¡×¤Î¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¼ê·Ú¤µ¤¬¼õ¤±¤¿¤Î¤«¡¢È¯ÇäÅö½é¤Î²Á³Ê¤¬1ÂÞ35±ß¡Ê¤¦¤É¤ó1¶Ì¤¬6±ß¤À¤Ã¤¿»þÂå¡Ë¤È¤¤¤¦³ä¹â¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÇúÈ¯Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£
¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ê¤É¤ÇÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÍ¤ÎÃæ±û¤Î¤¯¤Ü¤ß¡Ö¤¿¤Þ¤´¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢È¯ÇäÅö½é¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£È¯Çä45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢2003¡ÊÊ¿À®15¡ËÇ¯5·î¤Î¾¦ÉÊ¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Çä¸å¤Ï¡¢¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤êÅö»þ¤Î²áµîºÇ¹âÇä¾å¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÂ¨ÀÊ¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÃÂÀ¸
1960Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬»Ô¾ì¤Ø»²Æþ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¨ÀÊ¥é¡¼¥á¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·²«¶â»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£1966¡Ê¾¼ÏÂ41¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥è¡¼¿©ÉÊ¤Î¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¡×¤äÌÀÀ±¿©ÉÊ¤Î¡ÖÌÀÀ±¥Á¥ã¥ë¥á¥é¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤âÂ³¡¹¡£¤½¤·¤Æ1971¡Ê¾¼ÏÂ46¡ËÇ¯9·î18Æü¡¢Â¨ÀÊ¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ê·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤ÎÃÂÀ¸¤È»þ´ü¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢1971¡Ê¾¼ÏÂ46¡ËÇ¯7·î20Æü¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É1¹æÅ¹¤¬Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¶äºÂ»°±Û¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¿Í¤Î¿©Ê¸²½¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÆüËÜ¿Í¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µï¼ò²°¤Ç»¶¡¹¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¸å¤Ê¤Î¤Ë¡º¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¡£ÌëÃæ¤ÎÌë¿©¤Ï¥«¥Ã¥×ÌÍ¤¬ÄêÈÖ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ËÉºÒ¤ËÈ÷¤¨¤¿¿©ÎÁ¤È¤·¤Æ´ÌµÍ¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÂ¨ÀÊÌÍ¤ä¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ê¤É¤òÈ÷Ãß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿©À¸³è¤òÊÌ¤Î·Á¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£