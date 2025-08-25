ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¼ó°Ì¤Ë0.5º¹¡¡ÆàÎÉ´Ö¥×¥í½é¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ç3Ï¢Àï3Ï¢¾¡¡¡»Ë¾å½é3¿½¹ð·É±ó¡È¶áÆ£Éõ¤¸¡É¥º¥Ð¥ê
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à1¡½0¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯8·î24Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï24Æü¡¢¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë±äÄ¹10²ó¡¢1¡½0¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤¿¡£¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤Ç3ÅÙ¡¢3ÈÖ¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤ò¿½¹ð·É±ó¤·¤Æ¼ºÅÀ¤òËÉ¤°¼¹Ç°¤ÎºÓÇÛ¡£½¢Ç¤4Ç¯ÌÜ¤ÇÄÌ»»262¾¡262ÇÔ14Ê¬¤±¤È¡¢¾¡Î¨5³ä¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£9¡Á11Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿Áê¼ê¤Ë3Ï¢¾¡ÊÖ¤·¡£3ÆüÏ¢Â³¤ÎÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÅÀÅô¤òÁË»ß¤·¡¢0.5¥²¡¼¥àº¹¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¡£
¡¡À¾Æü¤¬º¹¤·¹þ¤à¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤ÎÂç´¿À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£±äÄ¹10²ó¡¢·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç¡¢¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Áê¼ê¤Ë3Ï¢¾¡¡£2½µ´ÖÁ°¤Ë3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿½ÉÅ¨¤Ë¤ä¤êÊÖ¤·¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÂç°ìÈÖ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°²ó¤Î3Ï¢ÇÔ¤Î¼Ú¤ê¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡»àÆ®¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉúÊ¼¤À¡£±äÄ¹10²ó1»àËþÎÝ¡£ÆàÎÉ´Ö¤¬¿ù»³¤Î153¥¥íÄ¾µå¤òÂª¤¨¡¢¥×¥í½é¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤ó¤À¡£º£µ¨76»î¹çÃæ57»î¹ç¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¼éÈ÷¸Ç¤á¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤â9²ó¤«¤é·´»Ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ»°ÎÝ¤Ø¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥¯¥¤¥º¤ÎÆ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë¡Ê¿®Íê¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤¿¤á¡Ë¼ºÎé¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¯¹¶ºö¤òÁªÂò¡£ÆàÎÉ´Ö¤Ï¡Ö8³ä¤Î¿Í¤¬¡¢·´»Ê¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¼«µÔÅª¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Î»×¤¤¤¬·à¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¹Ç°¤ÎºÓÇÛ¤¬3Ï¢¾¡¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£°ËÆ£¤È¥â¥¤¥Í¥í¤ÎÇòÇ®¤·¤¿Åê¼êÀï¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â2»àÆóÎÝ¤À¤Ã¤¿3¡¢8¡¢±äÄ¹10²ó¤Î3ÅÙ¡¢¶áÆ£¤ò¿½¹ð·É±ó¤·»³Àî¾¡Éé¤òÁªÂò¤·¤¿¡£18Ç¯¤Î¿½¹ð·É±óÀ©ÅÙÆ³Æþ¸å¡¢Æ±¤¸ÂÇ¼Ô¤Î1»î¹ç3ÅÙ¤Î¿½¹ð·É±ó¤Ï½é¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡ÊÂ³¤¯¡Ë»³Àî·¯¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¢¤²¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¾éÃÌ¤á¤«¤·¤¿¤¬Á´¤ÆËÞÂà¤ÇÌµÆÀÅÀ¤È¤·¤¿¡£ÉúÀþ¤Ï10Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤À¤Ã¤¿¡£°ËÆ£¤¬8²ó1¼ºÅÀ´°ÅêÉé¤±¡£¤½¤Î1ÅÀ¤¬¶áÆ£¤Ëµö¤·¤¿º¸Ãæ´ÖÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç°ËÆ£¤Ï¶áÆ£¤ËÂÐ¤·ÈïÂÇÎ¨.571¤Ç¡¢»³Àî¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.222¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡Ê¶áÆ£·¯¤Ï¡ËÎÉ¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡£¤³¤ì¤ÏºîÀï¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÅ°ÄìÅª¤Ê¡Ö¶áÆ£Éõ¤¸¡×¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¡£ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢8²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¥×¥íÄÌ»»2µ¾ÂÇ¤ÎÀ¶µÜ¹¬¤Ë½éµå¥Ð¥ó¥È¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢¾¡Íø¤Ø¤ÎìÅÍß¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Å·²¦»³¤Ç¼ó°Ì¤Ë3Ï¢¾¡¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë0.5¥²¡¼¥àº¹¡£¥ë¡¼¥Õ¥ª¡¼¥×¥ó¥Ç¡¼¤Ïº£µ¨6ÀïÁ´¾¡¤Ç¡¢½¢Ç¤4Ç¯ÌÜ¤ÇÄÌ»»¾¡Î¨¤ò5³ä¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤Í¡¢ÄÉ¤ï¤ì¤ëÊý¤Ã¤Æµç¶þ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÄÉ¤¦Êý¤¬¤Þ¤À³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Çµ¤¤òÈ´¤«¤º¤Ë¤Í¡×¤ÈÌýÃÇ¤Ê¤¯¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¤ËÄ©¤à¡£¡ÊÀ¶Æ£¡¡½ÙÂÀ¡Ë
¡¡¢§¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³Àî¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤³¤Î3»î¹ç¡¢ÀÕÇ¤¤ÏËÍ¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²Ì¤ÎÀ¤³¦¡£·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡¡¢ãÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎºÇÃ»MÅô¤Ï31Æü¢äÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎºÇÃ»¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÅÀÅôÆü¤Ï31Æü¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬26Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤«¤é31Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Þ¤Ç5Ï¢¾¡¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬5Ï¢ÇÔ¤¹¤ë¤ÈM21¤¬½Ð¤ë¡£°ìÊý¡¢¼ó°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎMºÇÃ»ÅÀÅôÆü¤Ï27Æü¤Ë±ä¤Ó¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬26¡¢27Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤ËÏ¢¾¡¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤¬Ï¢ÇÔ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥í¥Ã¥Æ¤Ë1ÇÔ¤ÇM25¤¬½Ð¤ë¡£