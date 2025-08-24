50代を迎えると、改めてこれからの暮らし方を考える方も多いのではないでしょうか。「いらないものを手放して身軽に暮らしたい」「老後のために家計を見直そう」…。そんな気持ちに応えてくれるのが、少ないもので豊かに暮らす「ミニマルライフ」です。「50代は、暮らしをミニマルにする絶好のタイミングです」と話すのは、60代のミニマリストでカナダ在住のブロガー・筆子さん。今回は筆子さんの「ミニマリストになってよかったこと」をご紹介します。

「探しもの」が減って、暮らしやすくなった

ミニマルな暮らしの最大のメリットは、必要なものを欲しいタイミングでさっと取り出せることです。

ものがたくさんあると、所持品を把握できません。どこに何が、どれくらいあるのかわからなくなってしまいます。そうすると、今すぐ使いたいものが見つからず、あちこち探し回るはめに。

しかも、ものだらけだと探すのが大変です。箱やケースを引っ張り出して、中身を引っかき回せば、あと片付けも苦労します。ものを使うのに、いちいち時間、体力、精神的エネルギーを無駄に使ってしまうわけです。

私はもっているものも収納した場所も、ほぼ把握しています。家に何があるのか、わからないことはありません。ミニマリストになって、必要なものを探す手間から解放されました。

すぐに作業に取りかかれる

所持品が多いお宅にあるダイニングテーブルやキッチンのカウンターは、たいていもので埋め尽くされています。ソファやベッドの上に、関係ないものをいろいろと置く人もいるでしょう。

こうした場所にものをたくさん積み重ねていると、食事や仕事、勉強など、本来やりたい作業をする前に、ものを端に寄せる、取り去る、片づけるという作業をしなければなりません。

なかでも、ダイニングテーブルは毎日のように使う場所だから、本来したい作業の前に片づける必要があります。片づけるたびに時間がかかるし、モチベーションダウンの原因にもなります。

リビングがものだらけで、お客さんが来る前に大あわてで片づける人がいます、床に散らばっているものをすべて拾い上げて隣の部屋に投げ込み、ドアやふすまを閉めて、見える範囲だけすっきりさせて安心するのです。

余計なものを持たなければ、こんな疲れることをしなくてすみます。

管理する手間がなくなり、ストレスが減る

何かを所有すると、それを管理する手間が発生します。洋服ならば、しまう場所を見つけて、たたんだり、ハンガーにかけたりして収納します。洗って日に当て、クリーニングに出し、衣替えをすることも。虫に食われないように防虫剤を用意する必要もあるかもしれません。

服の数が増えすぎたら、新たな収納スペースを見つけたり、収納家具を買ったりもします。こうした管理に時間、手間、お金がかかります。

いつも使っているものなら管理のしがいがありますが、使っていない不用品でも、いったん所有すると手放すまでなんらかの管理が必要です。

それを怠ってすべて放置していると、あとでまとめて捨てる羽目になる、自分が死んだあと、遺族が苦労して処分するといったツケを払わなければなりません。

余計なものを早めに処分すれば、無駄な作業をしなくてすむのです。

部屋が広くなり、生活しやすくなる

不用品を捨てれば、今より部屋が広くなります。もう収納しなくていいので収納家具も処分でき、広々としたスペースを確保して、とても生活しやすくなります。

部屋が広々とすると、年齢を問わず、その日から生活しやすくなりますが、とくに高齢者には恩恵があります。65歳以上の人の怪我の原因でいちばん多いのが転倒です。老化により筋力が衰え、平衡感覚が鈍くなり、転びやすくなるのです。

室内にものが多すぎて動きにくかったり、家具にぶつかったり、コードに足を引っかけたり、床に落ちているものにつまずいたりして転びます。

ものが少なければ、家の中でも安全に過ごしやすくなりますし、万が一、地震に遭ったときの被害も最小限に抑えることができます。緊急事態でも、最短距離で逃げることができるのです。

余計なものを買わなくなり「お金が貯まる」

私がミニマリストになろうと思ったのは、50歳のとき、貯金も収入もなかったから。

ミニマリストになってからは、余計なものを買わなくてよくなり、その分のお金を貯金や自分が本当に欲しいもの、やりたいことに使えるようになりました。

この生活を始めて、服は20着もあれば十分だと気づきました。少ない服をとことん着る生活にシフトしたら、毎年のように服を買う必要はなくなったのです。食器や雑貨も今使うものだけを残し、壊れるまで使います。

ミニマリストになると、「もう使わなくていいもの」や「常備しておく必要のないもの（洗剤や調味料、日用雑貨など）」について考えるようになります。本当に必要なものだけで暮らすのが理想ですから。

所有したり、使ったりする意味のないものを、どんどん削ぎ落としていきました。

髪は湯シャンでセルフカットにし、日焼け止め以外の化粧もやめたので、美容代はほぼゼロです。掃除は重曹やお酢を使うエコクリーニングだから、さまざまな住宅用の洗剤も買っていません。

ベッドや普通の枕など、使わなくなったものはほかにもいろいろあります。砂糖やカフェインをやめて水とハーブティーを飲んでいるので、嗜好品に使うお金も減りました。

狭いスペースで暮らせるから、住居費が減る

今の家に引っ越す前、2014年の秋から10年住んでいた家は、それまでの住まいの半分以下のスペースでした。街中の便利な場所に引っ越したにもかかわらず、前の家より、家賃と光熱費が下がった経験があります。

このとき生活をダウンサイジングできたのも、ミニマルライフのおかげです。所持品が少ないから、狭いスペースでも暮らせるのです。

引っ越しをするたびに、家具を含め、かなりのものを手放しました。家は、人が持っているいちばん大きな収納スペースです。不用品をたくさん詰め込むのは、使わないもののために住居費や光熱費を払うようなもの。

多くの人は、収納スペースがたっぷりある家に住みたがります。ですが、収納スペースが大きければ大きいほど、今使わない不用品がたまってしまいます。

※ この記事は『50歳からのミニマリスト宣言！』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成のうえ作成しております