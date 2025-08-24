チャンネル登録者数86万人のYouTuber・Rちゃんが2025年8月17日に公式YouTubeチャンネルを更新。「私、結婚について迷走しています。」と題し、恋愛や結婚に関する本音を語った。

結婚は「20代でいったん叶えておきたい夢」

25年4月24日に、人気ボーイズグループ・BE:FIRSTのメンバーで俳優のRYOKI（三山凌輝）さんとの婚約破棄騒動が「週刊文春」で報じられたRちゃん。6月にはYouTuberのヒカルさんの公式チャンネルで「彼氏オーディション」を行い、29歳の会社役員男性と交際を開始。しかし、8月11日に破局したことを報告している。

8月4日に29歳の誕生日を迎え、パリで過ごしているというRちゃん。5カ月間のうちにさまざまなことがあったが、「もういったんね、お別れしちゃったので白紙に戻ったわけですよ」とテンション高めに報告した。

Rちゃんは結婚について、「20代でいったん叶えておきたい夢でもあるし」「結婚っていつかしたいな、だと遠のいていくかもしれないから、いったん結婚したいっていうのを目標に、どういう男性がいいのかを自分から探したほうが、近づける、答えに。ということで、考えちゃうんですよね」と本音を語った。

「この1年で見つけ出したい。私の白馬の王子様を」

また、20代後半を迎え、結婚は家族にも喜ばれることだと実感しているというRちゃん。亡くなったRちゃんの祖父は、寡黙でクールな人だったものの、Rちゃんの知らないところで、婚約を喜んでいたという。Rちゃんは祖父が危篤になったときに婚約を喜んでいたことを知り、ウエディングドレス姿を見せられなかったことを悔やんでいるそうだ。

「結婚しろよって親が言うのって、最大級の希望だと思うんですよ。自分の選択でもちろん独身を選ぶも、全然親を説得すればいいと思うんですけど、うちめっちゃ親尊敬してるから、両親みたいになりたいわけよ」

結婚願望はまだまだあるということで、スタッフから「目標としては来年までにっていうのがあるんですよね？」という質問に、Rちゃんは「この1年で見つけ出したい。私の白馬の王子様を」とドヤ顔。

結婚する条件は、初婚の人がいいという。Rちゃん自身、働きたいという希望があり、生活費を女性が払うことにも抵抗はなく、年収は高くなくてもいいそうだ。「ビジネスを家の中で考えたくないから、次はのほほーんとした人にしようかな」と、好みのタイプもだんだんと変わっているという。そしてRちゃんは、「本当に好きな人に出会いたい！」と本音を叫んだ。