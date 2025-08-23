King & Princeの永瀬廉が自身のInstagramストーリーズにて、爆睡する高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）をとらえたオフショットを公開した。

写真：すごい寝方を紹介されてしまった、高橋海人の最新投稿

■永瀬廉が熟睡中の高橋海人を激写

「おはようございます」というメッセージとともに、すごい寝方の相方・高橋海人を紹介する、永瀬廉。

直前までスマホを見ていたのだろうか、きれいに顔をスマホで隠し、胸元とお腹を隠すように自身を抱きしめるような格好で横たわっている。高橋のTシャツにはピンマイクが付いていることから、撮影の合間に車内で仮眠をとっているようだ。

続くストーリーズでは、「なんかギャル（※高橋海人）が後ろですっげー寝方しててエモい」「なんかすっげー胸隠しててエロい」と、高橋海人の寝姿を評価。いたずらっこな永瀬の投稿に、思わずクスッと笑みがこぼれる、ストーリーズとなっている。

https://www.instagram.com/stories/ren.nagase.official/

■マイペースな高橋海人は“旅行の続き”を投稿

そんな寝姿を紹介された高橋海人は、「クラゲにさされた後」というメッセージとともに旅行の続きとなる思い出ショットの数々を公開している。