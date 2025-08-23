「黒なら挑戦できるかも！」【GUのミニワンピ】スタッフがお手本！「おしゃれコーデ」

2025年春夏、多くのブランドのランウェイに登場したミニワンピ。まさに今が旬の大注目アイテムです。トライしたいけど似合うか不安……。それなら、甘くなりすぎない “黒” を選ぶのがおすすめ。今回は、この夏チェックしておきたい【GU（ジーユー）】のミニワンピをセレクト。お手本にしたいスタッフの「おしゃれコーデ」とともに、その魅力をまるっとご紹介します。どちらもセール価格なので、マイサイズがあるうちにぜひゲットして！

2段リボン × パフスリーブ × ティアードデザインが乙女心を鷲掴み

【GU】「コットンティアードミニワンピース（5分袖）」〈09 BLACK〉\1,490（税込・セール価格）

フロントの2段リボンが目を引くミニワンピ。ふんわりとしたパフスリーブとティアードデザインも魅力で、女性らしさが詰まった一枚です。ガーリーな要素が多めでも、シックな黒を選べばスイートになりすぎずに大人キレイに。ボリューム感のある優雅なシルエットで、気になるお腹やお尻周りの体型カバーもサポートしてくれそう。アンダー1,500円でペチコート付きと、コスパも抜群です。

脱 “頑張ってます感” ！ リブパンツレイヤードでほどよい抜け感を

こちらのスタッフさんは「かわいすぎるから大人は着づらい、、と感じるかもしれませんがパンツを合わせるとぐっと挑戦しやすくなります」とパンツレイヤードを提案。ボトムスは落ち感のあるリブパンツを合わせて、リラクシーな雰囲気に。胸元のリボンは、あえて結ばずに垂らしてラフに仕上げるのもあり。ミニワンピ特有の “頑張ってます感” が払拭され、大人の余裕が漂うスタイルが完成しています。

トレンドのテクスチャー生地 × 華奢な肩リボンで着映え

【GU】「テクスチャーキャミソールミニワンピース」〈09 BLACK〉\990（税込・セール価格）

1,000円以下とは思えない高見えミニワンピも発見。一枚で着映える、立体感のあるテクスチャー生地 × 肩のリボンディテールがポイント。胸下切り替えと広がりのあるシルエットが、スタイルアップも助けてくれそうです。チューブトップやバンドゥブラに合わせてヘルシーに肌見せしても良し。Tシャツスタイルがマンネリ化しても、キャミワンピをレイヤードするだけで即新鮮にアップデートできそうです。

甘さとカジュアルのバランスが絶妙なレイヤードテク

キャミワンピを大人可愛く着こなしたいなら、こちらのスタッフさんをお手本にして。オフショルと淡色デニムパンツを合わせた、夏らしさ満点のレイヤードコーデ。爽やかな白のオフショルを仕込んで、甘さの中にもヘルシーな抜け感を演出。ミニワンピが上品な黒なので、肌見せもあざとさを感じさせることなく大人顔に。ボトムスはフェード感のあるフレアジーンズで、ほどよくカジュアルダウンさせて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子