決勝進出で応援の声もさらに高まる

第107回全国高校野球選手権大会で、初の決勝進出を決めた沖縄尚学に支援が広がっている。甲子園出場にかかる遠征費をクラウドファンディングで募っており、決勝進出を決めてから1日足らずで寄付金額が急増。目標の1000万円に迫る勢いとなっている。

2年ぶり11回目の夏の甲子園は快進撃が続く。21日の準々決勝では強打の山梨学院を相手に終盤に勝ち越し、4-5で勝利した。同校としては初、沖縄県勢としては2010年に春夏連覇を果たした興南以来15年ぶりの決勝進出を果たした。春の選抜大会では2度の優勝はあるが、悲願の夏の頂点まであと1勝とした。

一方で、沖縄から甲子園まで長期間の遠征となるため、7月23日からクラウドファンディングで「沖縄尚学高等学校野球部を甲子園に送る会」が支援を呼びかけてきた。決勝進出が決まった21日夕方頃の時点では300万円余りだったが、一晩で支援は急増。22日正午前の時点で800万円を超えた。

クラウドファンディングのサイトには「飛行機必須なので他県よりも遠征や応援のハードルが高いと思います。少額ですが役に立つと嬉しいです」「みなさんの強さに感動しました！」「沖縄の誇りです」「沖縄からですが楽しみにしてます。チバリヨー！」「石垣島から応援してます！」「東京から応援してます！」と応援メッセージが続々と寄せられている。

甲子園出場が決まると、多くの学校では資金を卒業生や地元企業などから募る例がある。ただ、勝ち進むほど費用もかかるため、今大会でも佐賀北や県岐阜商など複数の出場校がクラウドファンディングで寄付を募っていた。（Full-Count編集部）