156Ñ¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¡í²¦¹ñ¡í¤Ç·ÀÌó¹¹¿·¡Ö¤¹¤²¡¼¡ª¡×¡¡J1¤Ç½Ð¾ì0¤Î²áµî¤â¡Ä¡Ö°ìÈé¤à¤±¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¹â¶¶Î´Âç¤¬¥°¥¢¥é¥Ë¤È2027Ç¯11·î¤Þ¤Ç·ÀÌó¹¹¿·
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë3Éô¥°¥¢¥é¥Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö8·î21Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍMF¹â¶¶Î´Âç¤È2027Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ÀÌó¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡¢À¨¤¤¤Ê¡ª¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß20ºÐ¤Î¹â¶¶¤Ï2023Ç¯¤ËÀÅ²¬³Ø±à¹â¹»¤«¤é¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ø²ÃÆþ¡£½éÇ¯ÅÙ¤ÏÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¡¢ºòµ¨¤Ï¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯3·î¤ËÈ¾Ç¯·ÀÌó¤Ç¥°¥¢¥é¥Ë¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ÃÆþÅö½é¤ÏB¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¥«¥Ã¥×Àï¤ä¥³¥Ñ¡¦¥Ñ¥¦¥ê¥¹¥¿¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿¡£¥³¥Ñ¡¦¥Ñ¥¦¥ê¥¹¥¿¤Ç¤Ï8»î¹ç2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢º£·î¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡Ê¥»¥ê¥¨C¡Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç21Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¤¬¹â¶¶¤È2027Ç¯11·î¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤²¡¼¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«J¤Ç¸«¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö»äÃ£¤Î¸Ø¤ê¡×¡Ö±Ê±ó¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¡×¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é°ìÈé¤à¤±¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÍê¤â¤·¤¤¡ª¡×¤È¡¢¸½ÃÏ¤äÆüËÜ¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡156¥»¥ó¥Á¤È¤¤¤¦¿ÈÄ¹¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÇ½ÎÏ¤ÏÀ¤Âå¶þ»Ø¤È¤¤¤¦É¾È½¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î³èÏ©¤òµá¤á¤¿ÆüËÜ¿Í¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤Ï¡¢Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë