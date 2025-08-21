一時売り切れになるほどの大反響！からやま「マグロ天」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、エバーアクション株式会社（本社：東京都千代⽥区/代表：渡部 貴）は、昨年一時売り切れになるほど大反響の「マグロ天合盛り定食」を2025年8⽉22⽇(金)より国内の「からやま」にて期間限定で販売を開始する。
■反響が大きかったマグロ天が今年も「からやま」にやってきた！
からやまの看板メニュー「カリッともも」は、数種類の醤油をベースに、ニンニクや生姜を使用せず鶏の旨味を引き出す秘伝のタレに、じっくり一晩漬けこむことで、しっかりとした深い味わいに仕上げている。
この「カリッともも」と、全く異なる食べ心地の「マグロ天」を合い盛りにした定食は、昨年多くの人から好評だった。今年もたくさんの方に召し上がってほしいと考え、昨年に引き続き販売を決定した。
厳選したまぐろは、下味をつけ、軽い衣と食感で次々と口に運んでしまう天ぷらに仕上げている。そのまま食べても旨味たっぷりで美味しい「マグロ天」だが、 醤油・大根おろし・わさびをつけることで、様々な顔をみせる味わいで、看板メニューの「カリッともも」と共にご飯のおかずとして食べ進めることができる。
■ネット予約実施店舗は事前予約＆決済で待たずにテイクアウト
「マグロ天合盛り定食」「マグロ天倍盛り定食」「マグロ天 単品」は、店内飲食に加えお弁当としてテイクアウトも可能だ。
なお、ネット注文実施店舗では、テイクアウトの事前予約＆決済で店舗での待ち時間を短縮できるネット注文が便利だ。
【店舗情報】https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=04
■商品概要
【店内メニュー】
〇マグロ天合盛り定食
マグロ天4個/カリッともも2個/わさび、醤油、大根おろし/ご飯、みそ汁
950円(税込1,045円)
〇マグロ天倍盛り合盛り定食
マグロ天8個/カリッともも2個/わさび、醤油、大根おろし/ご飯、みそ汁
1,290円(税込1,419円)
〇マグロ天 単品
マグロ天4個/わさび、醤油、大根おろし
450円(税込495円)
【テイクアウトメニュー】
〇マグロ天合盛り弁当
マグロ天4個/カリッともも2個/わさび、醤油、大根おろし/ご飯
950円(税込1,026円)
〇マグロ天倍盛り弁当
マグロ天8個/カリッともも2個/わさび、醤油、大根おろし/ご飯
1,290円(税込1,393円)
〇マグロ天 単品
マグロ天4個/わさび、醤油、大根おろし
450円(税込486円)
■その他メニュー
■その他メニュー
