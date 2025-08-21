

和田彩花

アンジュルムの元メンバーで歌手で女優の和田彩花が「前橋国際芸術祭 2026」のアンバサダーに就任した。21日、都内で行われた記者発表会に出席し、アンバサダーとして意気込みを語った。

群馬県前橋市で２年に１度開催される新たなアートの祭典。2026年９月19日から2026年12月20日までの期間、同市で催される。

和田彩花は「前橋はアートの街という印象があります。街を歩いてるだけでも素敵なアートスポットが見つけられて。群馬県人からしたら昔から見ているアーケードですが、自然とアートが入ってくる、それが前橋におけるアートなんだと思います」

アンバサダーとして取り組みたいことは、今回参加する作家へのインタビュー。そして「群馬とゆかりのある作家さんに出会いたいです。この場を借りて新しい出会いを見つけたいです」

群馬県高崎市出身の和田。「15歳から美術が大好きで美術館に通い始めたのに、美術の体験や時間は東京で過ごした時間の方が長くて、それはもったいないことだなとこの歳になって気づき始めたので、この芸術祭は群馬県のみなさんにも新しい前橋とアートの魅力を再発見してほしいですし、日本全国から海外から遊びに来てくれると嬉しいです」と語った。