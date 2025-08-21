ネットワーク機器などを手がけるティーピーリンクジャパン（東京都千代田区）は、ネットワークカメラ「Tapo C260」を2025年8月21日に発売。

データはクラウドでなく全てローカルで処理

AI（人工知能）が登録した人物の顔を識別できる「顔認識機能」を搭載。未登録の人物が映った際に通知を送り、検知イベントに人物ごとにタグ付けできる。

家族や知人、配達員などさまざまな人物の顔を20人まで登録可能で、データはクラウドではなく全てローカルで処理するため、プライバシーに配慮するほか月額費用もかからない。家族の見守りやセキュリティ対策など幅広く活用できる。

4K・800万画素による高精細な映像の撮影が可能で、「高感度スターライトセンサー」により夜間など光量の少ない場所でもカラーで認識し、18倍デジタルズームで細部も確認できる。

水平360度、垂直116度の首振りに対応した「パンチルト機能」を実装。カメラの向きを自在に調整し、広範囲のモニタリングが可能。動きを検知すると自動追尾を行う「スマートトラッキング機能」を備え、ペットや人物の動きがカメラから外れにくくする。

不使用時はレンズを物理的に収納する「フィジカルプライバシーモード」を搭載する。

市場想定価格は1万450円（税込）。