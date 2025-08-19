MAZZEL、akane＆アバンギャルディから「シンクロダンス」の極意を学ぶ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

MAZZELによる地上波冠番組『マゼダン -MAZE OF DANCE-』の＃3が、8月20日24時59分より日本テレビにて放送。今回は「謎の制服おかっぱ集団」として世界中で話題のアバンギャルディが、プロデューサーのakaneとともに登場する。

■akane「人がやっていない動きをダンスに取り入れたい」

アバンギャルディは、荻野目洋子の「ダンシング・ヒーロー (Eat You Up)」をフィーチャーした“バブリーダンス”を生み出したakaneが、2022年に発足させたダンスチーム。アメリカのオーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』出演を機に、その名を世界に知らしめ、国内外問わず幅広く活躍している。

今回はそんなakaneとアバンギャルディから、MAZZELが「シンクロダンス」の極意を学ぶ。

「人がやっていない動きをダンスに取り入れたい」と、格闘技からヒントを得た振り付けがあることを明かすakane。実際にその振り付けに挑戦したいと立候補したNAOYAを助けるべく、助っ人になったSEITOがSPコラボを披露することに。それを見たakaneが大絶賛するひと幕も。

■akaneがMAZZELメンバーにダメ出し!?

さらにakaneのダンスでは表情にもこだわりがあるようで、その表情の極意にMAZZELが挑むも苦戦。akaneにも不合格を出されるハメに…。いったい何が起こったのか？

そして今回、akaneが『マゼダン』のためだけに8人バージョンで振り付けたシンクロダンスに、MAZZELが挑戦。限られた収録時間の中、その場で真剣に振り付けを覚え、シンクロ率を上げていくMAZZEL…。完成したダンスはもちろん、普段なかなか見られない振り入れの様子も必見だ。

■「Hulu特別版」では「ダンシング伝言ゲーム」に挑戦！

なお、地上波放送に先駆け、Huluでは「Hulu特別版」が先行独占配信中。こちらでは、メンバー同士のシンクロ率を上げるべく、akaneの振り付けを見たHAYATOが次のメンバーにダンスを披露し、ひとりずつ伝言ゲームのように踊り繋いでいく「ダンシング伝言ゲーム」に挑戦。果たして最後のメンバーに、無事に正しく踊り繋ぐことはできるのか!?

■番組情報

日本テレビ『マゼダン -MAZE OF DANCE-』

08/20（水）24:59～ ※関東ローカル

※全10回

出演： MAZZEL（KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKI）他

＃3ゲスト：akane、アバンギャルディ

＃3その他の出演者：わらふぢなるお、カシューナッツ（ゆんぼだんぷ）

※山梨放送（YBS）08/23（土）25:25～スタート

◇Hulu

「Hulu特別版」を地上波放送に先駆け先行独占配信

08/20（火） 24:00～ 先行独占配信スタート

以降、最新エピソードを毎週火曜24:00～先行独占配信

また、地上波放送後より、地上波放送版も見逃し配信（最新エピソードまで視聴可能）

◇TVer、日テレTADA

地上波番組放送後より見逃し配信（毎週水曜番組放送後 1週間視聴可能）

■関連サイト

番組公式サイト

https://www.ntv.co.jp/mazedan

番組公式SNS

X

https://x.com/mazedan _ntv

TikTok

MAZZEL OFFICIAL SITE

https://mazzel.tokyo