【しまむらのトップス】がプチプラなのに可愛い！ 買ってマネしたい♡「おしゃれコーデ」

今シーズンも【しまむら】からは、1,000円台で華やかさもトレンド感もまとえそうなアイテムが続々と登場中。オンオフ使いやすいカーディガンや、1枚で主役級に映えるフリルトップスなどを、おしゃれさんのコーデ術とともにご紹介します。夏のスタイリングがワンパターンになりがちという大人女性は、ぜひお手本にしてみて。

甘めのトップスはジーンズでカジュアルに落とし込んで

【しまむら】「レースシシュウキリカエキャミ」\1,089（税込）、「ハートシシュウCD」\1,639（税込）

ふわっと広がるシルエットと繊細なレース柄が、コーデに華やぎをプラスするキャミソール。レースの甘さを抑えたいなら、ジーンズを投入してカジュアルに落とし込むのが正解。さり気ないハート柄がワンポイントになったカーディガンは、クロップド丈で鮮度アップも狙えます。品の良いグレーのカーデで全体を引き締めることで、グンと大人ムードな装いに。

レース × フリルでフェミニンな顔まわりに

【しまむら】「ドットフリルブラウスハン」\1,639（税込）

贅沢にあしらわれたフリルで、主役級の華やかさがあるブラウス。黒のパイピングが上品なアクセントになり、大人世代もトライしやすそうな一着になっています。ネックラインが広めなので、レースのインナーを仕込んできれいめな顔まわりを演出すると◎ ルーズなワイドジーンズでカジュアルダウンすれば、こなれ感のある最旬コーデに。

