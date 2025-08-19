15年ぶり“東西東京対決”は日大三に軍配が上がった

第107回全国高校野球選手権は19日に準々決勝が行われ、日大三（西東京）が関東第一（東東京）に5-3で勝利し、4強進出を決めた。関東第一の応援ではトランペット演奏が注目を集めていたが、日大三の音色も負けていない。「東と西の、そしてトランペットとトランペットの戦い……？」「日大三と関東第一両方のトランペット聞けるのか」とファンが喜んだ。

「必殺仕事人」「西部警察」などで選手を後押しする関東第一アルプス。中でも前奏で高音を響かせるソロトランペットの音色には、かねてより絶賛の声が集まっていた。しかしこの日は日大三側でもトランペットのきれいな音が響き、中継でも演奏の様子が映し出されていた。

15年ぶりの“東西東京対決”を一層盛り上げた“トランペット対決”。ファンは「トランペットの応援対決みたいで面白いですね」「日大三高も必殺トランペット返しやってて『いいぞ〜』ってなってる」「東西東京対決トランペット荒ぶってて最高」「ハイトーンだし、超絶うまい」「日大三高も関東第一も必殺仕事人のトランペットうますぎる楽しい！」「必殺仕事人の応酬では？ カッコよすぎる」「トランペット対決もお見事」と拍手を送った。（Full-Count編集部）