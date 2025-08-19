これぞ名品！優秀すぎる【SK-II 】 1本5役の多機能CCクリーム♡

慌ただしい朝の味方。SK-IIの新CCクリーム「ジェノプティクス CC プライマー」は、保湿・明るさ（保湿による）・ハリ・UVカット・下地＆ナチュラルカバーの5つの機能を1本に凝縮した多機能CCクリーム♡ カラー展開は、ホワイト、ナチュラルベージュ、ロージーピンクの3色。なめらかなクリームが肌の上で心地よく伸びてぴたりと密着し、朝の輝くオーラと心地よさが持続します。

ベースから美しく♡【SK-II】の多機能CCクリーム

SK-II独自成分「ピテラ™」（ガラクトミセス培養液：整肌・保湿成分）をはじめ、ナイアシンアミドやビサボロール（いずれも保湿成分）を配合したCCクリーム。

【SK-II 】ジェノプティクス CC プライマー ロージーピンク

30mL 価格：9,900円 (税込)

SPF50+・PA++++で紫外線から肌を守りつつ、ナチュラルベージュに加え、35万人以上の肌データを解析して開発された新色・ロージーピンクが仲間入り。

新色・ロージーピンクでパッと明るく華やかな肌へ♡

肌にぴたりと密着するなめらかなテクスチャーのクリームで、肌トーンを明るく整えます。

まるでスキンケアをしているような心地良い使用感も魅力的♡

仕上がりイメージはこちら♪

SK-IIの大人気美容液【ジェノプティクス オーラ エッセンス（美容液）】と同じ成分を配合。ハイレベルなスキンケアをしながら、気になる紫外線からも肌を守り、メイクアップ効果で肌までキレイ魅せが叶います♡

1本5役で忙しい朝の時短メイクにもおすすめ♪

「ジェノプティクス CC プライマー」は、ファンデーションを使わなくても美しい仕上がりが叶うと評判。

特にトーンアップを狙うなら新色・ロージーピンクがおすすめです。軽くパウダーを重ねるだけでオーラ肌に♡ スリムなパッケージも魅力的なので、ぜひチェックしてみてくださいね。