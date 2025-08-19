【衝撃】「雷のような音」速度超過で車突っ込み住宅に大きな穴！後部座席の19歳女子大学生死亡し男性2人ケガ…エンジンルームも剥き出しに　三重

三重・松阪市で男女3人が乗る乗用車がセンターラインを越えて道路脇の住宅に突っ込み、女子大学生が死亡、同乗の男性2人も頭部を負傷した。

警察は制限速度を大きく超えるスピードで走行していた可能性が高いとみている。

センターライン越え…住宅に車が突っ込む

三重・松阪市で18日、カメラが捉えたのは壁に大きな穴が開き、剥き出しとなった住宅の柱だ。

シャッターはめくれ上がり、ブロック塀やがれきがあちこちに散らばっている。

警察に通報があったのは、午前3時過ぎのこと。

通報した近隣住民：

ドカーンっていう雷が落ちたようなすごい音がした。

男女3人が乗る車が、道路脇の住宅に衝突した。

事故の衝撃を物語るように車のフロントガラスには無数のヒビが入り、ボンネットとバンパーが外れ、エンジンルームがむきだしの状態だ。

スピード超過が原因か…事故で後部座席の女子大生が死亡

事故を起こした車は、現場の道路のセンターラインをはみだし、そのまま住宅に突っ込んだという。

この事故で後部座席にいた19歳の女子大学生が全身を強く打ち死亡。男性2人も頭にけがをして病院に運ばれたが、意識はあるという。

車が突っ込んだ当時、住宅に人はいなかった。

事故の原因は何だったのだろうか？

警察は、3人が乗った車が制限速度30kmを大きく超えて突っ込んだとみて調べを続けている。

