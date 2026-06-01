１日午後１時４０分頃、京都市中京区の三条大橋付近の鴨川で、通行人が「人が沈んでいる」とパトロール中の京都府警中京署員に申告した。同署によると、駆けつけた消防隊員が川に浮いていた１０歳代ぐらいの女性を救助したが、搬送先の病院で死亡が確認された。女性に目立った外傷はなかったという。同じ頃、三条大橋近くの水路「みそそぎ川」でも１０歳代ぐらいの男性が救助され、病院に搬送された。搬送時、意識はあった。同