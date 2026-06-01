宮城県石巻市で昨年6月、高齢男性が市配布の殺虫剤を誤飲し死亡した事故で、市が用意した一斗缶の殺虫剤を町内会がペットボトルに小分けし、戸別配布していたことが1日、分かった。市は小分けを禁じていたが、把握していなかった。