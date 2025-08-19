未来の大砲候補は「1軍の壁」と必死に戦っている。西武の村田怜音内野手（24）は2年目にして5番を任されるなど、ここまで18試合で打率・215、2本塁打、8打点。現状を「ギリギリ最低限ぐらい。三振が多いのが気になってるところはありますけど、ある程度ビジョン通りで思い描いたプラン通りに進んではいる」と収穫と反省の毎日を過ごしている。

衝撃を与えたのは8月2日のロッテ戦（ベルーナドーム）。1点を勝ち越された延長10回1死で代打で起用され、サイドスローの横山から起死回生の同点アーチがプロ初本塁打だった。スイングスピード、打球速度、飛距離。1メートル97の右の大砲候補は確かなロマンを感じさせてくれた。

先発起用が増えてきた中で感じている課題は、僅差で迎える終盤での1本。接戦では相手勝ちパターン投手との対決が続く。一番の洗礼を受けたのは日本ハム・斎藤の直球で「真っすぐがピストルみたいな速さで、見て振るじゃ間に合わない。1、2で振らなきゃ当たらないレベルの球」とレベルの高さを痛感した。

勝ちパターンの投手にミスショットは許されない。「3球のうちの1球を仕留めないと終わり。そのぐらいの覚悟と集中力がいる。それを打てるか、打てないかの世界だと分かりました」と1打席の勝負勘も磨いている。

厳しい内角攻めも相手バッテリーの警戒の証。リーチが長い村田にはシュートやツーシーム系が多くなる。「2軍はあそこを攻めてこないし、5球連続で投げきれる投手は少ないけど、1軍はボール1個分の出し入れが内角でできる。そこに飛びついていくのか、反応しないのかを考えないと。一日一日そう思います」。全てのボールを追いかけても打てない。相手バッテリーとの駆け引きも1軍で結果を残すためには欠かせない力だ。

残り36試合の目標は「最後まで5番DHを守り切りたい。そしてホームランは5本まで伸ばしたい」。気合の丸刈りスラッガーは一日一日、成長している。（記者コラム・福井 亮太）