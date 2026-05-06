◆パ・リーグ西武１０―２ソフトバンク（６日・ベルーナドーム）西武・滝沢夏央内野手が、“恐怖の９番”と化している。この日は「９番・二塁」で先発出場。２回１死一、三塁で中前適時打を放つと、３回１死では中前安打、６回先頭では右前安打、７回２死一、二塁では左前適時打と４打席全てで安打を放って出塁。４打数４安打２打点の活躍で、打率を２割７分１厘まで伸ばした。それでも本人は「たまたまです。打てない日も