¾ÃËÉÂâ°÷£²¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤Î¥Ó¥ë²ÐºÒ¡¡ÊøÍî¤·¤¿£µ¡¢£¶³¬ÉôÊ¬¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤Î°û¿©Å¹¤¬Æþ¤ë¥Ó¥ë£²Åï¤Ç£±£¸Æü¸áÁ°¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ÃËÉÂâ°÷£²¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤¹ÈË²Ú³¹¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¸µÅìµþ¾ÃËÉÄ£¾ÃËÉ´±¤Ç¡¢ËÉºÒ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¶â»ÒÉÙÉ×»á¤¬·úÊªÆâ¤ËÂâ°÷¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¸¶°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¾ºê¥°¥ê¥³¤Î´ÇÈÄ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½¿¶¶¤«¤éÌó£±£°£°¥á¡¼¥È¥ëÅì¤ÎÆ»ÆÜËÙÀî±è¤¤¤ËÎ©¤Ä£µ³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¡£¸áÁ°£¹»þ£µ£°Ê¬¤´¤í¡¢£±£±£¹ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢½Ð²Ð¸µ¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë£·³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤Ë²Ð¤ÏÇ³¤¨°Ü¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó£¹»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢£µ³¬·ú¤Æ¥Ó¥ë¤ÎÃÏ²¼£±³¬¤«¤é£³³¬¡¢£·³¬·ú¤Æ¥Ó¥ë¤Î£µ¡¢£¶³¬¤Î·×£±£°£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬Ç³¤¨¤¿¡£¾ÃËÉÂâ°÷£µ¿Í¤È½÷À£±¿Í¤Î·×£¶¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»Ô¾ÃËÉ¶É¤Î¿¹µ®»Ö¤µ¤ó¡Ê£µ£µ¡Ë¤ÈÄ¹Í§¸÷À®¤µ¤ó¡Ê£²£²¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡££²¿Í¤Ï£·³¬·ú¤Æ¥Ó¥ë¤Î£µ¡¢£¶³¬ÉôÊ¬¤¬ÊøÍî¤·¤¿ºÝ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢£¶³¬¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¶â»Ò»á¤Ï²ÐºÒ¾õ¶·¤ò¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡Ö£µ³¬·ú¤Æ¥Ó¥ë¤ÎÃÏ²¼£±³¬¤«¤é£²³¬¤Þ¤Ç¤Ï¾Æ¤ÆùÅ¹¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌýÀ¤Î²Ð±ê¤ÇÇ³¤¨Êý¤¬·ã¤·¤¯¡¢ÀèÃ¼¤Î²Ð¤¬ÎÙ¤Î¥Ó¥ë¤Ë±ä¾Æ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æ»ÆÜËÙÂ¦¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤Î´ÇÈÄ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡£·³¬·ú¤Æ¥Ó¥ë¤Î£±³¬¤Ë¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö°ìÍö¡¡Æ»ÆÜËÙÅ¹ËÜ´Û¡×¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬Æþ¤ê¡¢£²¡¢£³³¬ÉôÊ¬¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿´ÇÈÄ¤Ï°ìÉô¤¬Ç³Â»¡££µ³¬·ú¤Æ¥Ó¥ë¤ÎÊÉÌÌ¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë´ÇÈÄ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¾Æ¤±Íî¤Á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡£²¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿£¶³¬¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÇúÈ¯Åª¤Ë±ä¾Æ¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥Ð¡¼¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£°ì»À²½ÃºÁÇ¤¬µÞ·ã¤ËÁý¤¨¡¢¾å³¬¤Ë¹Ô¤±¤Ð¹Ô¤¯¤Û¤É¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¾ÃËÉÂâ¤ÏÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÍÌ¿µß½õ¡¢¸¡º÷¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££µ¡¢£¶³¬¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë·úÊªÆâ¤ÎÊø²õ¤¬È¯À¸¤·¡¢Ââ°÷¤ÏÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¤«¡¢°ì»À²½ÃºÁÇ¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ç»¸ü¤Ê°ì»À²½ÃºÁÇ¤Ï°ì¸ÆµÛ¡¢Æó¸ÆµÛ¤Çµ¤¤ò¼º¤¤¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µß½õ³èÆ°¤Ï´í¸±¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾ÃËÉÂâ°÷¤Î½Þ¿¦¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤Ï£´¿Í¡¢ºòÇ¯¤Ï£±¿Í¤Ç¡¢²ÐºÒ¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Âçºå»Ô¤Î²£»³±Ñ¹¬»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¡£°ì¹ï¤âÁá¤¤¾Ã²Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤Ã¤¿¸½¾ìÂÐ±þ¤Î·ë²Ì¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÔ¹¬¤Ê»ö¸Î¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤ÈÄÀÄË¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÂÐ±þ¤¬ÂÅÅö¤À¤Ã¤¿¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£