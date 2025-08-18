「著しく不正なプレー」足裏を向けた“ジャンプキック”…２戦連続一発退場のG大阪MFに２試合出場停止＆罰金20万円の処分
Jリーグは８月18日、J１第26節のサンフレッチェ広島戦で退場となっていたガンバ大阪MF安部柊斗の処分を発表した。
安部は16日に行われたアウェー広島戦で、60分に一発退場。ボールをキャッチしようとした相手のGK大迫敬介に対し、ジャンプして右足の裏を向けて飛び込んだ。接触した大迫は顔付近を押さえて倒れ込んだが、怪我はなかったようでその後、プレーを再開。安部には危険なプレーだったとして、主審がレッドカードが提示した。
27歳のMFは７月1６日の天皇杯、モンテディオ山形戦でも退場となっており、広島戦はその出場停止処分明けの試合だった。
Jリーグは広島戦での退場シーンについて、「日本サッカー協会競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、相手競技者の右腕に足裏で接触した行為は、著しく不正なプレーに該当すると判断」としたうえで、安部に２試合の出場停止と罰金20万円の処分を科すことを決定した。
なお出場停止試合は、８月20日の第30節・FC町田ゼルビア戦、同23日の第27節・横浜FC戦となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
