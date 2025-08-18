この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル『ひとり開業チャンネル / by Build’s』が公開した動画で、株式会社アクア取締役の松原氏が、大手脱毛サロンの倒産が相次ぐ業界の状況と、無人セルフ脱毛サロン「ONE SELF（ワンセルフ）」の事業モデルについて語った。



動画の冒頭で松原氏は、無人セルフ脱毛サロン「ワンセルフ」を全国に約80店舗以上展開するフランチャイズ（FC）だと紹介したうえで、脱毛サロン業界はコロナ禍で大きく縮小したものの現在は微増傾向にあると説明した。一方で「脱毛サロン、めちゃくちゃ潰れまくっている」とし、大手の倒産が相次いでいる現状を指摘した。



具体例として、ミュゼ、アリシアクリニック、銀座カラーなどの事例に言及し、2年間で約27万人以上の被害者が出ていると述べた。松原氏は、こうした大手が倒産に至った根本要因を「チケット制の売上を当月利益と勘違い」した点にあるとし、それを「悪魔の階段を登るのと同じ」と表現した。



この「悪魔の階段」とは、顧客から前受金（チケット代）を一括で得ると、実際には将来提供するサービス分の対価であるにもかかわらず、その月の利益と錯覚してしまう構造だという。錯覚が「無借金経営」という誤った認識を生み、過剰な店舗展開を招く。やがて新規顧客の獲得が鈍ると家賃や人件費などの固定費を賄えず、借入に頼らざるを得なくなる。サービスが未消化のまま企業が倒産するという負の連鎖に陥る仕組みを説明した。



一方、無人セルフ脱毛サロン「ワンセルフ」は、この「悪魔の階段」を回避できる可能性があるとする。「無人なのでリスクが小さい」ため人件費などの固定費を抑えられ、「都度払い制」を採用しているため高額チケット販売による経営悪化リスクがない点をメリットに挙げた。さらに、顧客対応を本部に「丸投げができるらしい」ことも、フランチャイジーにとっての魅力だとした。



ただし課題も挙げた。フランチャイズ広告への積極的な露出が少ない点、家庭用脱毛器との競合、特に女性客の獲得の難しさである。松原氏は「女性はなかなか行きづらいのでは？」と駅前の無人店舗に女性が単独来店する際の心理的ハードルを指摘し、「無人なら男性ターゲットにするのが一番いい」と述べ、ターゲットの絞り込みを提案した。



結論として松原氏は、無人脱毛サロンは「そんな簡単に成功しない」と強調した。本部任せにすると機能しなくなるモデルだとし、「自分でその状況を理解をして集客ができると思ったんだったら面白い」と、フランチャイジー自身が状況を把握し能動的に集客する重要性を語った。さらに「本部自体の悪意性というは全く感じなかった」と補足し、健全なビジネスモデルの構築には本部とフランチャイジーの密な連携が不可欠だとまとめた。