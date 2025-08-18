今年2月にソロデビューアルバム『Alter Ego』をリリースし、収録曲『Dream』のショートフィルムで俳優・坂口健太郎（34）と共演したBLACKPINKのリサ（28）。

ショートフィルムは8月14日にリサのレーベル「LLOUD」のYouTubeチャンネルで公開され、「愛と喪失」をテーマにリサ演じる主人公が、かつての恋人と過ごした甘く切ない記憶を辿る姿がシネマティックに描かれている。

リサは16日に更新したインスタグラムで《Still dreaming》とつづり、ショートフィルムのオフショットを大量に公開。ベッドの上で坂口がリサに腕枕をして密着する様子を収めた写真や2人で仲良く歯磨きをする動画、2人がハグをする写真など、まるで本当の恋人のような雰囲気にXでも反響が広がっていた。

ところが、これをきっかけに別のオフショットでのリサの仕草が物議を醸すことに……。注目を集めているのは、リサのレーベルの公式インスタグラムアカウントが5日に公開した写真。ショートフィルムの撮影に臨むリサを捉えた2枚のオフショットだ。

だが、そのうちの1枚には、ベッドの上でヘアセットをしてもらっているリサが、坂口のものと思われる腕にガブっと噛みつく姿が収められていたのだ。

グローバルに活躍するカリスマアーティストとはいえ、共演者の体に噛みつくといった行為に“セクハラでは？”と疑問視するファンもいたようだ。たちまちXではリサの“噛みつきショット”が拡散し、否定的な声が相次ぐ事態に。

《普通にセクハラ気持ち悪い》

《リサずっと好きで憧れの女性のひとりだったけど、今回の件で完全に引いた。なんていうか、気持ち悪い》

《お互いたまたまキャスティングされた相手ならまだしも、自分の権力最大限に使って出演してもらった相手の腕を噛むのはおかしくないか、、？》

《やばァァァ、、、ドン引き… 仕事で共演者にこれやるの… そもそも彼氏いるやん… んで何でこれ載せるの…》

なお、ショートフィルムのなかでは、リサが坂口に噛みつくといった演出はみられなかった。

「リサさんは今年3月に来日した際に、坂口さんのファンであることを公言。直接の対面が実現したときに撮影されたTikTok動画が反響を呼んだことで、今回のショートフィルムでの共演につながったといいます。

映像では2人が抱き合ったり、顔を近づけたりするなど恋人さながらの演出が目立ちます。ですが、カメラが回っていないところでも親密なスキンシップがなされていたことに、ファンは複雑な気持ちを抱いたようです。

ただ、坂口さんはメディアの取材に、リサさんについて『カメラが回っていないときに沢山コミュニケーションをとれたことが、この映像のなかでの2人の見え方に良い影響をもたらしてくれたのかな』と語っていました。

とはいえ、リサさんといえば、高級ブランドグループ『LVMH（ルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシー）』のベルナール・アルノー会長の息子であるフレデリック・アルノー氏との熱愛が報じられてきました。リサさんは交際を公言していませんが、世界各地でデートする姿も目撃されています。坂口さんとの撮影を円滑に進めるためのコミュニケーションとはいえ、体に噛みつく行為は“やりすぎ”に映ってしまったようです」（WEBメディア記者）

坂口との記念すべき共演作品を世に送り出したリサだが、思わぬ炎上を招いてしまったようだ。