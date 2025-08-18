BTSのVが26日のドジャース-レッズ戦で始球式

早朝4時にドジャースから届いた“最新情報”に日本のファンがどよめいている。ドジャースは17日（日本時間18日）、BTSのメンバーVが25日（同26日）の本拠地レッズ戦で始球式を行うことを発表。これに「えええええー!! 朝イチでビックリした」「めっちゃ見たいやん ドジャース凄ーーー」と歓喜するファンが続出している。

ドジャースは球団公式X（旧ツイッター）とインスタグラムで「ARMY（BTSのファンネーム）、準備はいい？ Vが25日（同26日）にドジャースタジアムで始球式に投げるよ！」と告知。ファンからは「テテ」の愛称で親しまれているVの近影写真とともに始球式に登場することを伝えた。

この報せに日本のファンからは「ドジャースからでっかいアナウンス来た」「うそー テテが始球式!? すごいっ 野球好きやから嬉しすぎる！」「OMG 凄いし見たいし投げたあとは可愛くなっちゃうのとか想像するとやばいしあぁ幸」「始球式で投げるなんて凄い 日本から応援してるね」「すごい!! 楽しみ!!」などのコメントが飛び交った。

ドジャースは18日（同19日）のパドレス戦に勝利し、71勝53敗でナ・リーグ西地区首位。シーズン終盤に差し掛かっていることもあり、Vが大役を務めるレッズ戦は大きな盛り上がりを見せそうだ。（Full-Count編集部）