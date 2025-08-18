【ミッフィー】郵便局限定グッズ、今回もかわいいアイテムぞろい！
2025年8月22日（金）から、全国約4000の郵便局と「郵便局のネットショップ」で、郵便局限定販売「ミッフィー」グッズの販売を開始となる。今回もかわいい限定品がラインナップ。
ミッフィーは小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描く絵本の主人公で、世代を超えて世界中の人々に愛され続けている。
今年も郵便局限定販売「ミッフィー」グッズが登場する。カラフルな野菜やフルーツのイラストに、ミッフィーとボリスがかわいらしくあしらわれたデザインとなっている。
A4サイズが収納可能な「肩掛けトートバッグ」、収納力抜群の「マルチポーチ」、ミッフィーとボリスが存在感たっぷりの「バッグチャーム」、会社やご自宅でも使える「メモ2個セット」、手帳や手紙をかわいく装飾できる「マスキングテープセット」の計5商品をラインナップ。
「肩掛けトートバッグ」は、A4サイズのものを持ち運ぶことができ、日常生活で活躍してくれそう。カラフルなイラストもポイントだ。
「マルチポーチ」は、化粧品や文房具を入れるなどマルチに使用できるポーチ。内側にポケットが4つ、ブラシやペンを立てられる仕切りが2つ付いていて、持ち運びに便利。
「バッグチャーム」は、ミッフィーとボリスがプリント。存在感があり、お手持ちのバッグはもちろんのこと、別売りの「肩掛けトートバッグ」に付けてもかわいい。
「メモ2個セット」は、かわいい専用ケースにメモが2個入ったアイテム。会社やご自宅でも便利に使えそう。実用性はもちろんのこと、見ているだけでも楽しめるアイテムだ。
「マスキングテープセット」は、マスキングテープとロールフレークシールが2本セットになったアイテム。カレンダーや手帳、手紙などをかわいく装飾することができる。
そして、今回販売する全5アイテムすべてのセットが抽選で3名様にプレゼントされるキャンペーンも開催。応募方法はエニマイX公式アカウント【@anymyplay】をフォローして、キャンペーン投稿をリポストするだけ。こちらもチェックしてほしい。
今回のアイテムは数量限定での販売となるので、気になる方はお早めに郵便局へ。
