100年以上の歴史を誇る夏の甲子園に、かつてない衝撃が走ったのは8月10日のことだった。広島県代表の広陵高校が、2回戦を前に出場を辞退したのだ。

【写真】被害者A君と加害生徒や中井監督との会話内容が記された問題の報告書。他、会見を開き謝罪をする堀正和校長なども

「広陵高校は春夏合わせて50回以上甲子園に出場している名門で、プロ野球選手も数多く輩出してきました。辞退の発端となったのは部内での暴力行為。甲子園で1試合勝ち進んだ後の出場辞退は前代未聞です」（スポーツ紙記者）

学校側の発表によると、今年1月、野球部員が暮らす寮内で、当時の2年生4人が1年生部員に対し「胸や頬を叩く」「胸ぐらをつかむ」といった暴力を伴う不適切な行為をしたという。被害生徒が寮内で禁止されていたカップラーメンを食べたことへの度を越えた“制裁”だったともいわれている。加害生徒たちは謝罪をしたが、その後、被害生徒は3月末に転校した。学校側は高野連に報告し「厳重注意」の措置が取られたものの、その内容は「公表基準にはあたらない」として公にされなかった。

事態が大きく動いたのは、広陵高校が甲子園出場を決めたのと同時期の7月下旬。被害生徒の保護者とみられる人物がSNS上で、イジメの詳細と学校の対応への不満を訴えたのだ。スポーツライターが話す。

「加害生徒を4人とする学校側の認識とは大きく食い違い、10人以上から、正座をさせられて手を後ろに回した上で、100発以上殴られたと主張しました。ほかにも食堂で上級生からふざけて押されたり、風呂場で“クソが！”と罵倒されたこともあったようです。

さらに“便器をなめろ”“（別の部員の）性器をなめろ”という要求もあったと書いていました。あくまで、一方の主張ではありますが、事実なら寮のルールを破った罰としては、あまりに理不尽です」

本来なら、部の運営にかかわる大人が目を光らせなければならない問題だ。

「しかしその保護者とみられる人物は、中井哲之監督からは口止めするような叱責を受け、“優等生ではない”という人格を否定するような言葉もかけられたとSNSで訴えました。また、寮内で加害生徒と接触させないという取り決めも、守られなかったといいます」（前出・スポーツライター）

ネット上では、広陵高校野球部への批判が殺到。最終的に出場辞退を決めた。しかし8月10日、同校の堀正和校長は会見で、辞退理由は不祥事ではなく、学校や生徒への誹謗中傷、追いかけ行為、寮への爆破予告などがあったためとし、このことも世間から反感を買ってしまった。

「“強豪校”のすべてがそうではありませんが、“野球部至上主義”で運営が行われている学校も一部あります。甲子園で上位進出すればネームバリューが上がり、受験者が増えれば学校経営としては正解ですから。甲子園の常連校として全国にその名を轟かせる広陵としても、これまで培ってきたブランドに傷をつけたくないという思いで、SNSを悪者にし、野球部の不祥事から目を逸らそうとしたのかもしれません」（前出・スポーツ紙記者）

甲子園出場校でなくとも、毎年のように各地で、高校野球部への処分は下されている。暴力問題をはじめ、部員の飲酒、喫煙、窃盗や万引き──その中には、「イジメ事案」も含まれる。

広陵高校の出場辞退を受けて8月10日に会見を開いた宝馨・高野連会長は、そうしたトラブルを含めた各学校からの報告が「年間1000件以上になる」と、高校野球に不祥事が蔓延っている実態を明かしていた。もちろん、程度や悪質性によって処分に差があるようだが、果たして適切に判断されているのだろうか。

「高野連は、不祥事に対してあくまで受け身で、学校側の報告のみを判断材料にしています。今回の広陵高校の件も同様で、そのために矮小化された内容に対して、“厳重注意”で済ませたところがあったのではないか」（別のスポーツ紙記者）

それでは第三者が積極的に調査に乗り出せばいいとも思えるが、そう簡単な話でもないという。

「出場停止処分などを乱発する事態になれば、全国的な知名度を誇る強豪校にも波及しかねない。甲子園に出場する強豪校の数が減れば、必然的に盛り上がりに欠ける大会になる。

高校野球は教育の一環である一方、もはや日本の夏の風物詩といえる存在です。運営サイドとしては、全国的にファンがいる高校がしのぎを削る“死闘”を演じて盛り上がってほしい、という思いもあって、処分を乱発しにくい状況にあるとも言えます」（前出・別のスポーツ紙記者）

その体質が最悪の結果を招いた。

「仮に今年1月の段階で不祥事が詳らかにされ、しっかりとした処分が科されて公表されていれば、途中辞退という前例のないことにはならなかったはずです。

結果的に広陵高校の3年生選手たちは、最後の試合をプレーすることなく引退となりました。さらに考えを巡らせば、甲子園の1回戦で戦った旭川志峯高校（北北海道）や広島大会で広陵高校に負けた高校にとっては“辞退するならおれらが試合したかった”と思うでしょうね。大人たちの都合に振り回されて、別の“被害者”も生み出したわけですから、責任は重大ですよ」（前出・別のスポーツ紙記者）

栄光の裏側にある“もう1つの夏”として波紋を広げ続けている。

※女性セブン2025年9月4日号