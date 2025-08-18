この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画「生成AIと私」で脳科学者の茂木健一郎氏が、現代社会における生成AIの使い方について持論を語った。茂木氏は「まだまだみんな模索してると思うんですけど、僕はやっぱりインプットに使う」と切り出し、生成AIの最大の強みは知識や情報を効率的に整理・収集できる点にあると強調した。



「生成AIって結局、統計的に学習していろんな情報を集めてくるわけですから、今までだったら自分が検索していろんな情報を読んで、それを自分の頭の中で整理していたのを、すごく効率よくやってくれて、それを提示してくれるわけでしょ」と述べ、プロンプトを活用して知識の統合を効率化できる点を高く評価。「本当に統合された読み物になってる」と、その活用シーンに期待を寄せた。



一方で、文章の出力――すなわち「自分自身の書くこと」はAIに頼るべきではないとし、「文章を書くときはあくまでも自分の脳から出てくるものを味わうというか、そういう風にするのが、僕はいいなと思っています」と独自の見解を語る。「自分の脳から出てきた文章とは（生成AIの文章は）やっぱりクオリアが違うんですよね」と主張し、プロの書き手としての“手触り”の差を実感しているという。



また、「せっかくなんか文章を書くというのは、自分自身を認識するっていうか、それは自己認識の喜びとかにつながるのに、生成AIでプロンプトしたって、別にそれは書いたのは自分じゃないからね」と述べ、AI任せの執筆に対する“もったいなさ”を指摘。「そのオーナーシップを自分が持ってると思うのは幻想なんで」と鋭く切り込んだ。



動画の締め括りでは、「あくまでも、生成AIっていうのはインプットに使うっていうふうに整理しておいた方が、現時点ではいいのではないかと私は思っています」と語り、生成AIと上手に向き合うためのヒントを提示した。