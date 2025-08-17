ºòµ¨²¦¼Ô¤ÎÅìµþNB¤¬Á°Àá¤Î²ù¤·¤µÀ²¤é¤¹Âç¾¡¡Ä±ºÏÂ¤Ï°ËÆ£Èþµª¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò´Þ¤à5È¯¤Ç¿·³ãL¤ò·âÇË¡¿WE¥ê¡¼¥°Âè2Àá
¡¡2025¡Ý26 SOMPO WE¥ê¡¼¥°Âè2Àá¤¬16Æü¤È17Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¤Á¤Õ¤ìAS¥¨¥ë¥Õ¥§¥óºë¶ÌÂÐ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ÂÐACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç·èÃå¤·¤¿¡£
¡¡17Æü¤Ë¤Ï»Ä¤ê¤Î4»î¹ç¤¬³«ºÅ¡£»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï°ËÆ£Èþµª¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ë5¡Ý0¤Ç´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£ºòµ¨¤Î¡È½÷²¦¡ÉÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Ï¡¢»î¹ç¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¤Î5¥´¡¼¥ë¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤Ï2¡Ý1¤ÇINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤Ë¾¡Íø¡£RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãWOMEN¤È¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Î»î¹ç¤Ï¡¢³«»Ï1Ê¬¤ËÂçµÜ¤Îüâ¶¶Èþµª¤¬ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÀéÍÕL¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢1¡Ý1¤Î¥É¥í¡¼¤Ç»î¹ç¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Àá¤Î»î¹ç·ë²Ì¤È½ç°ÌÉ½¡¢¼¡Àá¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£Âè2Àá»î¹ç·ë²Ì
¢§16 Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¤Á¤Õ¤ìAS¥¨¥ë¥Õ¥§¥óºë¶Ì¡¡0¡Ý0¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡0¡Ý0¡¡ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
¢§17Æü¡ÊÆü¡Ë
¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡0¡Ý5¡¡»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¡¡5¡Ý0¡¡¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¡¡2¡Ý1¡¡INAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ
¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡1¡Ý1¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãWOMEN
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡¿ÆÀ¼ºÅÀº¹
1°Ì¡¡±ºÏÂ¡Ê4¡¿¡Ü5¡Ë
2°Ì¡¡S¹ÅçR¡Ê4¡¿¡Ü1¡Ë
3°Ì¡¡ÅìµþNB¡Ê3¡¿¡Ü3¡Ë
4°Ì¡¡I¿À¸Í¡Ê3¡¿¡Ü1¡Ë
5°Ì¡¡¿·³ãL¡Ê3¡¿¡Ý3¡Ë
6°Ì¡¡ÂçµÜ¡Ê2¡¿0¡Ë
7°Ì¡¡¥Þ¥¤ÀçÂæ¡Ê2¡¿0¡Ë
7°Ì¡¡ELºë¶Ì¡Ê2¡¿0¡Ë
7°Ì¡¡CÂçºå¡Ê2¡¿0¡Ë
10°Ì¡¡ÀéÍÕL¡Ê1¡¿0¡Ë¡¡¢¨1»î¹çÌ¤¾Ã²½
11°Ì¡¡ACÄ¹Ìî¡Ê1¡¿¡Ý2¡Ë
12°Ì¡¡NÁêÌÏ¸¶¡Ê0¡¿¡Ý5¡Ë¡¡¢¨1»î¹çÌ¤¾Ã²½
¢§23Æü¡ÊÅÚ¡Ë
18¡§00¡¡I¿À¸Í¡¡vs¡¡ELºë¶Ì
18¡§30¡¡ÀéÍÕL¡¡vs¡¡¥Þ¥¤ÀçÂæ
19¡§00¡¡¹Åç¡¡vs¡¡¿·³ãL
¢§24Æü¡ÊÆü¡Ë
18¡§00¡¡ÂçµÜ¡¡vs¡¡ACÄ¹Ìî
18¡§00¡¡ÅìµþNB¡¡vs¡¡±ºÏÂ
18¡§00¡¡CÂçºå¡¡vs¡¡NÁêÌÏ¸¶
