夏こそ使いたい、とっておきの「コスメとケアアイテム」をご紹介します。お聞きしたのは、プチプラグッズに詳しいESSEフレンズエディター3名。肌の乾燥悩みを解決するなど、忙しい日にも使いやすい名品ぞろいです！

1：長時間うるおいキープで目元の乾燥が気にならない

最初に登場してくれたのは、フリーランスや事務でSNS運用代行として活動しているやまみさん（40代）。夏のエアコンで乾燥する目元をうるおす、アイクリームを挙げてくれました。

【写真】厚塗り感のでないリキッドファンデ

「夏はエアコンで目元が乾燥するのが悩みでしたが、朝晩のスキンケアにこれを取り入れてからは肌の調子が上向きに。塗るとピタッと密着して長時間しっとりとうるおいを保ってくれます。値段もお手頃で、毎日続けやすいのでもう手放せません」（やまみさん）

・肌ラボ 極潤プレミアム ヒアルロンアイクリーム 20g（ロート製薬）

2：忙しい朝の味方！指でもきれいに塗れるリキッドファンデ

次に登場してくれたのは、Webライターとしても活動している、プチプラ好きなyukariさん（30代）。指でもきれいに塗れて優秀な、リキッドファンデーションを紹介してくれました。

「最近お気に入りのファンデーションは、厚塗り感のでないリキッドタイプ。忙しい朝でもサッと手軽に塗れるのが魅力です。肌悩みをきれいにカバーできるのもうれしいポイント。フェイスパウダーを重ねれば、汗のベタつきが気になる夏でも活躍しそうです」（yukariさん）

・SPステイ ルミマット リキッドファンデーション 35mL（メイベリン ニューヨーク）

3：サンダルを楽しむための「かかと」ケア

スキンケアアドバイザーの資格を活かしてメイク術を発信しているLilyさんは、サンダルを楽しむために、かかとケアアイテムを愛用中。

「乾燥して皮がガサガサしたかかとだと、サンダルを履くときに人の目が気になることも。でも、お風呂上がりにこれを塗り始めてからは、寝ている間にかかとがしっかり保湿されてツルツルに！ スティック状なので手がベタつかず、毎日ラクにケアできます」（Lilyさん）

・なめらかかと スティック 30g（小林製薬）

※ この特集で紹介したアイテムは、撮影時に各店舗で販売されていたアイテムです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください