Photo: Shutterstock.com

AI（人工知能）ツールは、大腸内にできる「前がん病変（がんになる前の状態）」の発見に役立つことが示されています。しかし、一度このツールを導入したのなら、医師からそれを取り上げることは避けたほうがよさそうです。

2025年8月12日、医学誌『The Lancet』にて発表された新しい研究によると、患者の潜在的ながんリスクを見極めるためのAIツールを与えられた医師は、その後AIなしで同じ作業を行なうと、観察能力が低下してしまうことが分かりました。

がん発見率が20％低下

この研究では、ポーランド国内の4つの内視鏡センターを対象に、AIツール導入前の3か月間と導入後の3か月間における大腸がん発見率を追跡しました。AI導入後、大腸内視鏡検査はランダムにAI支援ありとなしに振り分けられました。その結果、AIを使わずに検査を行なった場合、AI導入前と比べて発見率が20％低下するという、より悪い成績を示したのです。

さらに憂慮すべき点は、この研究に参加した19人の医師が全員、2,000件以上の大腸内視鏡検査経験を持つ非常に熟練した医師だったということです。このレベルの医師でさえ、AIツールへの依存によって技能低下に陥る可能性があるのであれば、経験の浅い医師ではさらに深刻な結果になり得ます。

AIが奪う批判的思考力

医療現場において、AIツールが有用であることは間違いありません。がんの発見から、患者の病歴に基づく疾患診断まで、AIが幅広く役立つことを示す研究は多数存在します。大量の過去事例に基づいて情報を分析することはAIの得意分野であり、人間がAIを使うことで自身の能力を補強できるという証拠もあります。実際、医療現場の研究ではAIツールを使う医師が患者により良い結果をもたらすことが確認されています。

しかし、誰であっても（医師であっても）頭を使うのをやめてAIに依存してしまう危険からは免れられないようです。今年初めにマイクロソフトが発表した研究では、AIに頼る知識労働者は、自分の仕事に対する批判的思考をやめ、AIの支援だけで十分だと過信する傾向があることが示されました。MITの研究でも、エッセイ作成にChatGPTを使うと、題材への批判的関与が減ることが確認されています。長期的には、AI依存が私たちの問題解決力や推論力をむしばむリスクがあるようです。その上、AIが誤情報を生成し続けている現状もあります。

米国医師会の調査によると、すでに医師の約3分の2がAIを導入しています。万一、AIが存在しないはずの臓器を「幻覚」してしまったときにも、それを見抜ける能力を保っていてほしいものです。