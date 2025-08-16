◆米大リーグ ドジャース―パドレス（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＣ・カーショー投手（３７）が１５日（日本時間１６日）、本拠地でパドレスとの同地区首位攻防戦第１ラウンドに先発し、６回２安打１失点と好投。今季７勝目の権利を持って降板した。

２回にロレアノに先制ソロを浴びたが、５回まで６７球で許した安打はその１本だけ。ド軍打線は３回に大谷の内野ゴロとベッツの犠飛で逆転に成功した。カーショーは１点リードの６回。先頭の９番・フェルミンに中前打を許したが、１死一塁から２番・アラエスを二ゴロ併殺。６回も９球で１イニングを終わらせ、ベンチに戻るとロバーツ監督らとハグを交わした。

前回９日（同１０日）の本拠地・ブルージェイズ戦では、シャーザーとの通算２００勝＆３０００奪三振対決を制し、シャーザーに並ぶ２１８勝（今季６勝）目をマークしたレジェンド左腕。シャーザーが１４日（同１５日）に２１９勝目を挙げたためカーショーは再び現役３位の勝利数に後退したが、この日でまたも肩を並べる権利を得た。

昨季は自己ワーストの２勝に終わり、シーズン終了後には左膝などの手術を受けた影響で今季も出遅れたが、５月にメジャー復帰を果たし、この日まで１４試合で６勝２敗、防御率３・１４と安定した投球を披露。７月２日（同３日）には本拠地・Ｗソックス戦で史上２０人目の通算３０００奪三振を達成した。重要な首位攻防戦でも存在感を発揮した男が頼もしい。