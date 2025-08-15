お盆に“都内”から実家の“広島”まで家族4人で帰省すると、新幹線代だけでも往復「10万円」以上に…。ハイシーズンでも、少しでも“割安”で移動できる方法は？

お盆の新幹線が高い理由とは？ 繁忙期料金の仕組みを知ろう

お盆期間（2025年は8月7日～17日ごろ）は、新幹線の「繁忙期」および「最繁忙期」扱いです。この期間中は、指定席特急料金が通常期よりも高く設定されています。

例えば、JR東海では最繁忙期は400円増し、繁忙期は200円増しになります。例えば、通常の東京～広島間の新幹線（のぞみ指定席）は片道約1万9760円ですが、最繁忙期には400円増となり約2万160円です。家族4人の往復なら約15万8000円を超え、さらに数千円の追加料金が加わることもあります。



家族4人でも使える！ 新幹線の割引・予約テクニック

早めの予約＆ネット経由が鉄則です。利用できる主な割引サービスは以下の通りです。

1.EX早特21／EX予約（要会員登録）

21日前までの予約で東京～広島間の指定席が約1万5390円～と割引価格で購入可能。4人利用なら約1万7000円以上の節約が期待できます。

2.往復割引乗車券

営業キロ601km以上の区間で乗車券（運賃）が1割引になります。東京～広島間も対象ですが、特急料金は割引対象外です。乗車券と特急券を組み合わせて使うことで節約効果があります。

例えば、通常1万9760円の片道料金が、乗車券割引により乗車券部分が割安になることで、総額で数千円から数万円の差額が生まれるケースもあります。



実はこんな選択肢も！パック商品・優待券・他の交通手段も比較

1. 新幹線＋ホテルパック

旅行代理店には、往復の新幹線に宿泊が付くパック商品もあり、状況によっては1人あたり2万円台前半から3万円台など比較的お得に利用できます。家族4人で利用すると、ホテル1泊付きで5～6万円程度の節約効果が期待できることもあります。ただし、宿泊地やホテルランクには制限があります。

2. 株主優待券

ヤフオクや金券ショップなどで入手可能で、片道で4～5割引きの価格で購入できる場合があります。ただし、利用には日程変更や払い戻しに制約があるため、事前に規約をよく確認することが必要です。

3. 他の交通手段と比較

飛行機（LCCを含む）は新幹線と比べて安い場合も多く、1人1万円以下というケースもあります。所要時間は短いものの、空港までの移動や搭乗手続き時間を考慮する必要があります。

車の場合はガソリン代や高速代がかかり、広島までの所要時間は片道約10時間と長いため、家族での長時間運転は負担となります。



どの方法が一番合う？ 帰省プランの最適解を見つけよう

お盆の新幹線は高いですが、次の3つの視点で工夫すれば費用を大きく抑えられます。

・早めの予約でネット割引を活用する

・パック商品や優待券を検討する

・日程や手段の柔軟性をもたせる

とくに家族連れの場合、「少しの工夫で数万円の節約」は現実的な目標です。予約が遅れると割引が効かないため、思い立ったらすぐ動くのが最大のコツ。節約しながらも、家族との大切な時間をしっかり楽しめるよう、最適な帰省スタイルを見つけてください。



出典

東海旅客鉄道株式会社 お盆期間の指定席特急料金のご案内

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー