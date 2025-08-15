『流せるトイレブラシ』の検証動画にSNSで賛否両論「全然溶けてない」「条件がフェアじゃないと思う」
株式会社イナセ代表取締役の川田賢興さんは8月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。『流せるトイレブラシ』を実際に流す検証動画を公開したところ、賛否両論が寄せられました。
【動画】『流せるトイレブラシ』をトイレに流すと？
「個人的にはめっちゃ流れるけど、全然バラバラになりそうもない」とあるように、結果は流れた後もほぼ形が崩れず。川田さんは「浄化槽の家は使わない方がいいかも」と、注意を促しています。また、同日の別の投稿で「すみません！ 使うなって話じゃないです！ トイレに流さない方がいいよって話です」と補足しました。
この投稿には「本当に水に分解されるのかすごく気になっていました」「全然溶けてないですね」「これで詰まったことあります」などの声が。一方で「こんな未使用なものをそのまま流しても溶けるわけないだろーう！」「使ってる段階でだいぶボロボロになるので一通り使ってから流した方がリアルかと」「条件がフェアじゃないと思う」といったコメントも寄せられています。
このトイレシートは『流せるトイレブラシ』とは異なり、流した後に形がボロボロと崩れています。今後の検証動画にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)
【動画】『流せるトイレブラシ』をトイレに流すと？
「浄化槽の家は使わない方がいいかも」と注意喚起川田さんは「リクエストが多いので『流せるトイレブラシ』をトイレに流した動画公開」とつづり、1本の動画を投稿。ブラシ部分をそのままトイレに流すことができる人気商品『流せるトイレブラシ』を実際にトイレに流した後どうなるのか、透明の排水管で検証しています。
この投稿には「本当に水に分解されるのかすごく気になっていました」「全然溶けてないですね」「これで詰まったことあります」などの声が。一方で「こんな未使用なものをそのまま流しても溶けるわけないだろーう！」「使ってる段階でだいぶボロボロになるので一通り使ってから流した方がリアルかと」「条件がフェアじゃないと思う」といったコメントも寄せられています。
『粉々になりやすい！』商品も紹介14日の投稿では「『これには驚いた！』去年出た激落くんで有名なレック株式会社のトイレシートは『粉々になりやすい！』これくらいボロボロになるならトイレに流してもいいかも」とつづり、動画を公開した川田さん。
このトイレシートは『流せるトイレブラシ』とは異なり、流した後に形がボロボロと崩れています。今後の検証動画にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)