◇イングランド・リーグ杯1回戦 バーミンガム2−1シェフィールドU（2025年8月13日 バーミンガム）

イングランド2部バーミンガムのFW古橋亨梧（30）が、移籍後初ゴールを決めた。2部シェフィールドU戦に1トップで先発。前半5分に無人のゴールへ右足で流し込みチームの勝利に貢献した。公式戦の得点はスコットランド1部セルティック時代の1月以来、約7カ月ぶり。9日のリーグ開幕戦でも得点に絡んでおり、熾烈（しれつ）を極める日本代表の1トップ争いへ猛アピールした。

古橋が新天地で早くも輝きを放っている。待望の移籍後初ゴールは、前半5分。味方FWがGKへ猛プレッシャーをかけ、こぼれたボールを右足で流し込んだ。セルティックで公式戦165試合85得点を記録した点取り屋は「初得点を決めることができました。凄くうれしいです。でもまだまだチームのために走ってたくさんゴールを決めるので、これからもよろしくお願いします」と名刺代わりの一発を喜んだ。

昨季は1月に移籍したフランス1部レンヌで大苦戦。リーグ戦出場は6試合にとどまり得点はなしに終わった。復活を期す今季は、カテゴリーを落としてでも出場機会を重視し、バーミンガムを選択。その裏には、悲願のW杯初出場への強い気持ちがある。日本代表の森保監督もかねて「イングランド2部は欧州5大リーグに匹敵するレベル」と話しており、決断を後押しした可能性は高い。

日本代表の1トップ争いは、7月のE―1選手権で優勝に貢献したジャーメイン（広島）、垣田、細谷（ともに柏）ら国内組もアピールを続け、海外組も9日に開幕したオランダ1部でNECナイメヘンの小川航、フェイエノールトの上田がともに得点を決めるなど活躍。W杯開幕まで1年を切った中でさらに激化してきた。リーグ開幕戦となった8日のイプスウィッチ戦でも先制点に絡んだ古橋にとって、ゴール量産がW杯への道につながる。