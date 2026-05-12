終盤まで投げぬいたロブレスキの貢献に米メディアが賛辞を送った(C)Getty Images本拠地での連戦を戦っているドジャースは現地時間5月10日、ブレーブスとのカード最終戦に2-7で敗戦。打線の不振が深刻化し、対ブレーブス3連戦は負け越しに終わった。その中で、この試合で先発マウンドに登ったジャスティン・ロブレスキが7失点を喫しながらも、8回2/3という長いイニングを投げ抜いており、そのパフォーマンスに大きな注目が集まっ