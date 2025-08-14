¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ëà¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸ú²Ìá¸Æ¤Ö¡¡¥á¥â¥ê¥¢¥ë¾¡Íø¤Ë³¤³°¥Õ¥¡¥óÇ®»ëÀþ
¡¡µð¿Í¤¬£±£³Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£³¡½£´¤ÇÇÔÀï¡£ÀèÈ¯¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ï£µ²ó£³¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£°¡Ë¤ÈÇ´Åê¤¹¤ë¤â¡¢Ì£Êý¤Î¼ººö¤¬Íí¤ßÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡¡õº£µ¨£²¾¡ÌÜ¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ä¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Î¹¶·â¤Ç°ìµó£³ÅÀ¤òÃ¥¤¤¿´¶¯¤¤±ç¸îÅÀ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾¤Ï¡¢£´²ó¤Þ¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¤Åêµå¤Ç¼ºÅÀ¤òµö¤µ¤º¡£¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò¤«¤±£³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£µ²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢£µ²ó°ì»à°ìÎÝ¤«¤é»³ËÜ¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤òÆóÎÝ¼ê¡¦ÌçÏÆ¤¬ÄËº¨¤Î°Á÷µå¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÁö¼Ô¤¬£±¿ÍÀ¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡Ê»»¦¥³¡¼¥¹¤ÎÂÇµå¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¤³¤Î²ó¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾åÎÓ¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤È¤½¤ì¤¾¤ìÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ»î¹ç¤ÏºÆ¤Ó¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡Ä¡£¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢ÍøÌÜÁ°¤Ë¤·¤ÆÌ¸»¶¤¹¤ë¤È¡¢±¦ÏÓ¤Ï¤³¤Î²ó¸Â¤ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï¡Ö£±ÅÀ¼º¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¥«¥Ð¡¼¤·¤ÆÍÞ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¡£¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤â¡ÖÇ´¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ä¡£¾¡¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¾¡Íø¤Î¹ÔÊý¡£¤¿¤À¡¢Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¹ñÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤È¤·¤Æ³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¾·Ã×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£µ¨¤Ï¡¢³«Ëë¤«¤éÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¬Íè¾ì¡£¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ç¤ÏÂ¿¹ñÀÒ¤Ê¸À¸ì¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÌîµå¤ÎËÜ¾ì¡¦ÊÆ¹ñ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÏ¢ÆüÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öº£½Õ¤Î£Í£Ì£Â³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤ä£×£Â£Ã¤Ê¤É¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÍ×°ø¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ø¤¢¤Î¥¿¥Ê¥«¥Þ¥µ¥Ò¥í¤¬¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È¥Þ¡¼·¯ÌÜÅö¤Æ¤ÇÂ¤ò±¿¤Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³¤³°¤«¤é¤â¥Þ¡¼·¯¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¤«¤éÁá£µÇ¯¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ïº£¤Ç¤â¥Ô¥«¥¤¥Á¡£¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¤¢¤È£²¤Ä¤ÎÇòÀ±¤ò¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
