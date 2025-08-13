町田がG大阪MFネタ・ラヴィを完全移籍で獲得

FC町田ゼルビアは8月12日、ガンバ大阪に所属していたイスラエル代表MFネタ・ラヴィが完全移籍で加入することを発表した。

まもなく町田はクラブ史上初となるAFCチャンピオンズリーグ（ACL）の戦いもスタートさせるが、中盤の底で相手の攻撃の芽を摘み、ドリブルでボールを運べるネタ・ラヴィの加入で選手層を厚くした形だ。

2023年にG大阪に加入したネタ・ラヴィは、加入1年目はリーグ戦27試合に出場、昨シーズンもリーグ戦21試合に出場していた。今季もここまで18試合に出場してリーグ戦初ゴールも記録した。

G大阪を通じてネタ・ラヴィは「別れを告げる時は常に辛いものですが、この素晴らしい2年半を共に過ごしたガンバ大阪、そして関わるすべての方々に感謝申し上げます。このクラブでプレーする中で、私は人としても選手としても成長することができました。尊敬してやまない日本サッカーや文化を学ぶ機会をいただきましたし、ガンバで過ごした思い出は常にいい記憶として私の心の中に刻まれるでしょう。ファン・サポーターの皆様、良い時も悪い時も温かい声援をいただき本当にありがとうございました。常にチームのためにベストを尽す努力をしてきましたし、その姿をこれからも覚えていてもらえたら嬉しいです。皆さんのこれからに、幸運が訪れることを願っています。本当にありがとうございました」と、コメントを発表している。

また、町田からは「この度、ＦＣ町田ゼルビアに加入する機会をいただき、とても興奮しています。新しいチームメイトと会えること、そしてスタジアムで皆さんにお会いできることを心から楽しみにしています。選手としての自分の経験を活かし、クラブの目標達成のために全力を尽くします。一緒に戦いましょう！頑張ります！！」と、新天地での意気込みを発表している。

ファンからはSNS上で「優れたプレーメーカーであるだけじゃなく、リーグ11位のデュエル勝利数58回が示すように守備でも闘える選手 町田の戦術にフィットしたらチームを数段上のレベルに引き上げてくれるはず」「久しぶりに驚いた新加入！」「マジで来てくれた。 しびれる!」「老舗ガンバからJトップクラスのボランチを獲ってくるとは」「町田でのプレーを観るのが楽しみです」「えぐい補強」「優勝に本気だ」「実積十分なボランチ期待大です」「凄すぎて何から言えばいいか分からないが…まずはネタラヴィ選手、ゼルビアを選んでくれて本当にありがとうございます」「サポーターは、全力で応援します！」「共に優勝しましょう」といった声が挙がっている。

町田は20日にG大阪とのホームゲームを控えており、早くも古巣の前に立ちはだかる姿が見られるかもしれない。（FOOTBALL ZONE編集部）