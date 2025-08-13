【AMERICAN HOLICのトップス】が優秀！ シンプルになりすぎない「着回しコーデ」

厳しい暑さが続く今年の夏。「重ね着なんてできない……」そんな人には、表情のある素材を使ったアイテムがおすすめ。リサーチで気になったのは【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】から登場しているポコポコ素材のトップス。AMERICAN HOLIC Webスタッフの@suetsugi_145cmさんによる着まわし術を参考に、ぜひ幅広いスタイリングを楽しんで。

夏の強い味方！ 1枚で存在感のあるポコポコ生地

【AMERICAN HOLIC】「ポコポコ半袖プルオーバー」\1,290（税込）

ポコポコとした凹凸のある風合いが特徴的な半袖トップス。1枚でもさりげない存在感を醸せそうです。@suetsugi_145cmさんによると「夏に起こりがちな、『コーデがシンプルすぎる問題』を解決してくれる」とのこと。カジュアルにもきれいめにも振りやすく、オンオフ問わず強い味方になってくれそう。ジーンズとのワンツーコーデでは、ラフになりすぎないようタックインでメリハリをつけるのが◎

シンプルなサロペットに華やぎをプラス

ストンとした落ち感のあるシンプルなサロペットにポコポコ生地のトップスを投入すれば、一気に顔まわりが華やぎます。品の良いネイビーとベージュの配色なら、カジュアルなイメージのサロペットコーデもグンと大人っぽい雰囲気に。アクセサリーとサンダルのさり気ない輝きも、コーデに上品さを補うポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@suetsugi_145cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M