メンズスキンケア大学が、2018年に男性ビジネスマンを対象に実施した調査によると、日本人男性のスキンケア実施率は約5割だったそうです。そんななか、小説家の高殿円さんは、アラフィフの夫が息子の影響で突然スキンケアに目覚めたという体験をし、「おじさんの多くはなぜ『肌を気にすることが恥ずかしい』のか？」という疑問を抱きます。今回は、そんな高殿さんの著書『父と息子のスキンケア』から一部を抜粋し、ご紹介します。

【書影】労働者と経営者、昭和世代と令和世代……「潤い格差」の実態に迫る！高殿円『父と息子のスキンケア』

* * * * * * *

スキンケアの種類がわからない

うちのおじさん（パートナー）は言いました。

「スキンケアの種類がわからない」

そう、結婚して25年も経つと、洗顔フォームは妻が買い、シャンプーも妻が買い、特に自分が選ばなくても手を伸ばせばある、という状態になりがち。そんなご家庭は意外と多いんじゃないでしょうか。

うちもそうでした。当たり前のように私が用意し、それをなんにも疑問に思わず家族が使う。

そんな我が家のルーティーンにほんのちょっとだけ変化が訪れたのは、息子が中学生になったころのこと。

とにかく息子は体が大きくて汗かき。いずれ大学に入ったら家から出すことは決めていたので、なんでも身の回りのことは自分でできるよう、まずは体臭コントロールを教えはじめました。

「腋臭（わきが）をケアするためには、こういう商品があるから、自分の使いやすいモノ、いいと思うモノを自分で選んで使ってみよう」

息子はいつしか、腋臭・体臭予防、制服の襟を固形石けんで洗うこと、服のリセッシュまでは自然とするようになりました。それでもお年頃なので夏場はすぐ汗臭くなるし、あとはお気に入りのＴシャツが古くなるとどうしてもすぐ臭くなるなどの問題も起こります。1シーズンも着倒せば、よっぽどのブランド品でなければチェンジするのが無難、みたいなことはこつこつ、経験を積みながら判断できるようになっていきました。

母、スキンケアの基本を説く

大きく状況が変わったのは、息子が高校生になり急激にニキビができはじめたころ。はじめは何をやっても次から次へと吹き出物が現れ、本人もややパニックになっていました。

たぶん、いままでろくにスキンケアもせず、顔を洗うのも適当でもなんとかなってきたのが、自分はなにも変わっていないつもりなのに体が変化したのだから当然です。いわゆる思春期ニキビはみんな通る道。親もああだこうだと調べものをしたり助言したり。でも高校生の男子なんてお年頃だから、母親の言うことはそんなに真面目に聞いてくれません。

だけどな、息子よ。母はニキビとはもう半世紀近くつきあっとるんよ。この道の猛者なんだよ。言うことを聞け。

と怒鳴りたくなるのをぐっとこらえ、息子にスキンケアの大事さをこんこんと説くこと約１年。

洗顔は、髪の毛の生え際まで丁寧にやること。

ニキビは皮脂汚れが毛穴をつまらせることによって起こるので、とにかく洗顔が大事なこと。

皮脂汚れを放っておくとにおうこと。

そして洗顔をしたらすぐに保湿をしないと、結局皮膚からの脂分が毛穴を埋めてしまい、またニキビが繰り返しできる要因になること。

女子ならばもう卵かけご飯のように簡単に摂取できてしまうスキンケアの基本ですが、まあおそらくうちの相方（パートナー）は知りません。知らなくてもなんとなく生きてこられたからでしょう。やつの高校生のころのことは知らないし。本人もよく覚えてないらしい。

これ以上タスクを増やすのは難しい

ところが、毎日学校にいくのも大変。部活も忙しい。その上毎日のように塾があり、テストがあり、英検や数検の準備もある。

見たいアニメもドラマもあるし、ほしいグッズもいっぱいある、乗りたい鉄道もエレベーターも（注:うちの息子氏はかつて「エレベーターの息子さん」というよくわからないバズりかたをしており、お暇な人はエレベーター・息子で検索していただくと息子のまとめがトップで出てきます）ある、健全な欲望いっぱいの息子氏にとって、これ以上タスクを増やすのは難しい。

息子「なんでよ、いままではそんなことしなくてもよかったのに、なんでいきなりいろいろ言うの!?」

きっとホルモンバランスも狂いがちで、息子にとっては初の経験だったに違いない。

しかし、大人も生きるのにせいいっぱいなのだ。おまえの学費を、塾代を、飲むように吸う米代を、そして10年を越え突然息をしなくなる家電、夏のオンシーズンに急にぶっ壊れるエアコン、動かなくなる天窓、などなど、生きていくのに大人だって必死なんだ。

そしてホルモンバランスが狂うのは思春期だけじゃない。こちとら更年期！

ただでさえ、こっちは息子のためを思って言っているのに、向こうは理不尽を押しつけられたかのように反発してくるものだから、いい加減ぶちきれて「洗顔後にシートパックしないんならもうニキビが辛いとか言っても知らないからね！」などというやりとりを何百万回くりかえしたであろうか……。

「息子といっしょ」という免罪符

母の化粧水を父子がこそこそと使うという出来事は、そのような中で起こった。

息子は息子なりに考え、きっとお母さんの使っている高いクレンジングなら一発でニキビが治るに違いない、とでも考えたのだろう。お母さんの使っている化粧水ならあるいは、と……。わかる。愚かだけどかわいい。許す。



（写真提供：Photo AC）

驚いたのはうちのおじさんだ。なぜパートナーまで使うのか！ 今までスキンケアになんて１ミリも興味ないような顔をしていたくせに。

その夜私は、私の愛用50枚１０００円のシートパックを顔にはり付けてソファで寝落ちている息子と、ちゃっかり自分もシートパックをしながらゲームをしている相方を見比べながら考えた。

というのも、最近とみにＳＮＳで「おじさん」という言葉がやや差別用語に近い形で多用されるようになっていることが気になっていたからだ。

私自身は自分のことをおばさんということに抵抗はない。抵抗はないどころかだいぶ気楽だ。実際おばさんだし、大阪のＢＢＡだし、心にヒョウ柄を着て毎日株を回している。そのことに一ミリも悪びれることもない。

１０００円で買ったものを「これ１０００円１０００円」と謎の自慢をして、「え〜っっ１０００円には見えない〜」と驚かれてご満悦。我こそは金を払わずに働かせる人間がＧ（ごきぶり）より嫌いな、神戸の震災の焼け跡から這い上がった氷河期ターミネーターの生き残りである。

そのおじさんにせよ、おばさんにせよ、決してもう若くはない人間が、新たに習慣を変えることは大変だ。マクドナルドに行っても新商品を頼むのは多分、多くが若者。いつものテリヤキバーガーを結局選んでしまう。老化とはそういうものなのだ。

しかし、なんとここにきて相方は変化した。この世で最も難しい、「老いてのち、柔軟に変化」を果たしたのだ。何故。いったいどうやって？

「もしかして、キーは息子なのでは!?」

もし、息子といっしょ、という免罪符があれば、おじさんが変われるとしたらどうだろうか？

うちのまごう方なき40代後半のおじさんに起きた変化を検証できれば、世の中の中年男性のいくらかがスキンケアに目覚めるのでは？

スキンケアは人間力の証

そして、スキンケアができるようになれば、きっともっと大きな変化が起こるはず。飛行機が上空で推進力を保つように、スキンケアからヘアケア、ボディケアへと進化していった結果、ファッションやトレーニングに行き着く人もいるだろう。そうなればどうか。見た目が変わることで、人間は実に無言のままで周囲にポジティブアピールをすることに成功しているのである。

（1）見た目がキレイになることによる生物学的好感度アップ

（2）他者からの影響を素直に享受できる人間力アピール

（3）今まで断絶していた性別・世代との共通の話題ができる

（4）この歳になっても柔軟に変化できる適応力アピール

これだけのポジティブイメージを、なんにも言葉で説明しなくてもアピールできる。すごい。たった１０００円のスキンケアで！ これこそ令和の人間が大好きなコスパ・タイパなのではないか。

※本稿は、『父と息子のスキンケア』（早川書房）の一部を再編集したものです。