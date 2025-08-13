Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬¤â¤¦¹õ»ú³ÎÊÝ¡¡Í½Ìó»¦Åþ¤Ç¡ÖÊÂ¤Ö¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡×À¹¶·¤Ö¤ê¡¡
¡¡£±£³Æü¤ÇÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬³«Ëë¤·¤Æ£´¤«·î¤È¤Ê¤ë¡£³«ËëÅö½é¤ÏÉÔ¿Íµ¤¤È¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢£¸Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆþ¾ì·ôÈÎÇäËç¿ô¤Ï£±£¸£°£¹ËüËç¤òÄ¶¤¨¡¢¹õ»ú²½¤Î¥é¥¤¥ó¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£ÊÄËë¤Ï£±£°·î¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢àÊÂ¤Ð¤Ê¤¤ËüÇîá¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡ÊËüÇî¶¨²ñ¡Ë¤Ï£²£³£°£°ËüËç¤ÎÈÎÇä¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤êÌó£µ£°£°ËüËç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¶á¤´¤í¤Ï²ñ¾ì¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯º®¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤ËÊ£¿ô²óË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ïÏ¢ÃËÀ¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÍ½Ìó¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÍ½Ìó¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶õ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤éÂ¨¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÂ¤Ð¤Ê¤¤ËüÇî¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Íµ¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éàÊÂ¤Ö¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤ËüÇîá¤Ê¤ï¤±¤À¡£¡ÖàÊÂ¤Ù¤Ð¤É¤³¤Ç¤âÆþ¤ì¤ëËüÇîá¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡³«Ëë¤«¤é£´¤«·î¡£ºÇ½é¤Ï¤«¤Ê¤êÉÔËþ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö£´·î¤ÏÉ¾È½¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¤Þ¤ÀÆþ¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¤Î´ë¶È¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤â¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃîÁûÆ°¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ü¥í¥¯¥½¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËÍè¾ì¼Ô¤ä¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÍ½Ìó¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶·î¤Î£±ÆüÊ¿¶ÑÍè¾ì¼Ô¿ô¤ÏÌó£±£²Ëü£·£°£°£°¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£··î¡¢£¸·î¤Ï½ë¤µ¤Î¤»¤¤¤«¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç²ñ´ü½ªÈ×¤ÏÏ¢Æü£²£²Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤â¤¢¤ë¡£°¦ÃÎËüÇî¤Î»þ¤âÊÄËë¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¶î¤±¹þ¤ßÅª¤ËÍè¾ì¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Íµ¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÍ½Ìó¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö½ë¤µ¤âÏÂ¤é¤°£¹·î¤È£±£°·î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º®¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤éÍ½ÌóÉÔÍ×¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò²ó¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤È¤«¥¹¥ê¥é¥ó¥«¡¢¥Ñ¥é¥ª¤ä¥È¥ó¥¬¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñ¤¬¤¢¤ë¶¦Æ±´Û¡Ê¥³¥â¥ó¥º¡Ë¤ÏÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÂ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÌ±Â²¥À¥ó¥¹¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£Í½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤Þ¤¿¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¹Ô¤±¤Ð²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤â¡£