店内で炊いたごはんを使用！ローソン「【まちかど厨房】ピリ辛とり野菜みそ使用！豚野菜丼 」

今回は、ローソン「【まちかど厨房】ピリ辛とり野菜みそ使用！豚野菜丼 」を紹介☆

ローソン「【まちかど厨房】ピリ辛とり野菜みそ使用！豚野菜丼 」

発売日 ：2025年8月12日(火)

税込価格：745円

販売店舗：中部地区のローソン店舗(約1,600店：2025年6月末時点)

ローソンは、2025年8月12日(火)から、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売。

中部地区のローソン店舗(約1,600店：2025年6月末時点)(※)では、『からあげクン 北陸製菓監修ビーバー風味』のほか、ご当地グルメ『ボルガライス』など計9品を楽しめます☆

(※)静岡県、愛知県、岐阜県、三重県(一部店舗を除く)、富山県、石川県、福井県(一部店舗を除く)

ローソン「【まちかど厨房】ピリ辛とり野菜みそ使用！豚野菜丼 」は石川県のご当地調味料で、鍋つゆのほか万能調味料として使われる「まつや ピリ辛とり野菜みそ」で味付けした豚肉と野菜を、店内で炊いたごはんにのせた丼ぶりです。

「とり」は「鶏」ではなく、「野菜や栄養を摂る」という意味が込められています。

※中部地区のまちかど厨房導入店(約1,290店)で発売します

