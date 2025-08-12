RB大宮が新マスコットの「概念破壊」…「ブルル」がお披露目、華麗足技にファン驚愕「もはや選手だな」
RB大宮の新マスコットがお披露目
J2のRB大宮アルディージャが8月11日、クラブマスコットの名前が決定したことを発表し、公式SNSでお披露目された。
名前は「ブルル」で背番号「283」を着用する。SNSでは「概念破壊するガチ勢」「もはや選手だな」など新マスコットが注目を集めている。
大宮は7月21日に新マスコットのデザインを発表したなかで、新たな名前をファン・サポーターの投票で決定することを発表。「オージャ」「ブルくん」「ブルル」の中から、投票数が多かった「ブルル」に命名された。
ブルルは「エネルギーにあふれ、常に前向きで負けず嫌い、そして心優しい男の子」という設定で、オーストリア生まれ、さいたま育ち。チャームポイントはヘアスタイルとつぶらな瞳で、将来の夢は『RB大宮の選手になること』と『RB大宮を愛するみんなと世界へ羽ばたくこと』。座右の銘は「げんじょういじはすいたい」とされている。
そんななか、大宮公式X（旧ツイッター）では、ブルルが華麗なリフティングや足技を披露した映像が公開。コメント欄には「日本におけるマスコットの概念破壊するフットボールガチ勢じゃねーか」「芸達者ですなあ」「運動神経良すぎない？」「ブルルうますぎ」「もはや選手だな」などコメントが寄せられ、新たに仲間入りした新マスコットが注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）