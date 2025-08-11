¼çÎÏ¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇJ1¤Ø°ÜÀÒ¡ÄÅÄÃæ¾Ä¤Ï»³·Á¤ò°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡ÃæÃÇÌÀ¤±¤ÎÁ°Àá¤Ï·ø¼é¤ò¸Ø¤ë¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤«¤é3ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¸åÈ¾Àï¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤¦¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡£²Æ¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¹±Îã¡Ø²Æº×¤ê¤À¥â¥ó¡Ù¤¬Ëë¤ò³«¤±¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï²Æ¤ÎÌë¶õ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¹õ¤ÈÀÄ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¡¢¼ó°Ì¡¦¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤È¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï³«»Ï5Ê¬¡¢20Ê¬¤ÈÁ°È¾¤Ë2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎËÙ¶â½ÔÌÀ¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤âËü»öµÙ¤¹¡£±«¤ÎÃæ½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó1Ëü6000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»³·Á¤òÎ¨¤¤¤ë²£Æâ¾¼Å¸´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ÏËÜÅö¤Ë¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤âÆ±¤¸»×¤¤¤Ç¥²¡¼¥à¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¶·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·²²ÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿Í¿ô¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤ÎÎÌ¤ä¼Á¤Ï¡¢Á°È¾¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾¤Ï¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ²¡¤·¹þ¤à»þ´Ö¤òºî¤ê¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÝ¤¬¤é¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«1ÅÀ¤â¤®¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÅÀ¡¢µÕÅ¾¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤±¤º¤Ë»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»î¹ç¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÆñ¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼ó°Ì¤È¤Îº¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢85Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÅÄÃæ¾Ä¤À¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁ°È¾¤«¤éÂ¤ò¿¶¤ë¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤È¥Æ¥ó¥Ý¤ò¾å¤²¤ÆÁê¼êÉÛ¿Ø¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¾¯¤·Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¸åÈ¾¤Ï¤è¤ê¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢Àµ³Î¤Êº¸Â¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¤Ç¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤·¤¿¤±¤ÉÁ°¤Ë½Ð¤Æ¹¶·â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÁá¤¤¤¦¤Á¤ËÆÀÅÀ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÅ¸³«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀËÍ¼«¿È¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼«¿È¤ËÌð°õ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï2023Ç¯¤Ë»³·Á¤Ë´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤·¡¢ºòµ¨¤Ï´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÀè¤Î¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç¤Ç¤Ï¼ç¤Ë2ÎóÌÜ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¸ÍÀï¤Î¸åÈ¾¤Ë¸«¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¹ÈÏ°Ï¤ËÆ°¤¡¢¹¶¼é¤Ç¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÉð¼Ô½¤¹ÔÀè¤ÇËá¤¤¤¿Éð´ï¤À¤í¤¦¡£¡Ö¼¯»ùÅç¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢90Ê¬½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¶¯ÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤Ï°ìºòÇ¯¤è¤ê¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£Æü¤ÏÂ¤òÚ»¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ÏÎý½¬¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ïüâ¹¾Îï±û¡Ê²£ÉÍFC¡Ë¡¢¾®À¾ÍºÂç¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë¤Î¼çÎÏ¥Ü¥é¥ó¥Á2¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇJ1¤Ë¸Ä¿Í¾º³Ê¤·¤¿¡£ÃæÃÇÌÀ¤±¤«¤é¥Ü¥é¥ó¥Á¥³¥ó¥Ó¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÅÄÃæ¡¢ÃæÂ¼Î¼ÂÀÏ¯¤Ï¼ç¼´¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢»³·Á¤ò°ú¤¾å¤²¤ë³èÌö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö2¿Í¡Êüâ¹¾¡¢¾®À¾¡Ë¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·êËä¤á¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀºÅÙ¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¹¶·â¤ÎÎÉ¤µ¤â¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á»°ÅçÂçÊå¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë
