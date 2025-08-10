不二家「裏不二家の日」限定！ブラックスイーツ＆ペコちゃんバッグ登場

毎年8月22日は、不二家が「裏不二家の日」として実施する特別なキャンペーン。今年で3年目となる今回は、テーマカラー「ブラック」に彩られた洋菓子やミルキーが登場し、より一層パワーアップしました。税込3,000円以上のお買い上げで「ペコちゃん巾着ショルダーバッグ」がもらえるプレゼント企画も開催中♡夏の終わりをちょっぴり大人なスイーツで楽しんでみませんか？

不二家の“ブラックスイーツ”が主役に

ブラックミルクレープ

「裏不二家の日」にあわせて登場するのは、見た目もインパクト抜群なブラックスイーツたち。

重なったアーガイル模様が美しい「ブラックミルクレープ」（税込604円）は、艶やかなチョコグラサージュとふんわりチョコクリームが魅力です。

ブラックミルキークリームロール（コーラ味）

コーヒーレアチーズ

コーラジュレとパチパチキャンディを包んだ遊び心満点の「ブラックミルキークリームロール（コーラ味）」（税込561円）や、爽やかな味わいの「コーヒーレアチーズ」（税込561円）もおすすめ。

ブラックバウムクーヘン

さらに「ブラックバウムクーヘン」（税込187円）は手軽なおやつにもぴったり♪8月7日（木）または15日（金）より順次発売されます。

BLACKなミルキーやプレゼントも♡

BLACKミルキー（コーラ味）袋

不二家のロングセラー「ミルキー」にも、“ブラック”な新作が登場！「BLACKミルキー（コーラ味）袋」は、刺激的なコーラ味とミルキーの優しさが絶妙にマッチした一品。

全6種の裏面デザインも見逃せません。

さらに、税込3,000円以上購入すると「ペコちゃん巾着ショルダーバッグ」が先着でもらえるプレゼント企画も実施中。

サイズは約縦250×横200×マチ70mmで、撥水加工のポリエステル素材を使用。数量限定なので早めのチェックが吉です。

ブラックな甘さで「裏不二家の日」を満喫しよう

ブラックがテーマの「裏不二家の日」は、見た目にも楽しく、味わいも奥深いスイーツが勢ぞろい。

甘さの中に感じるビターなアクセントや爽やかな後味が、夏の疲れたカラダを優しく癒してくれます♡

プレゼントキャンペーンや限定商品を通して、ちょっぴり特別な1日を過ごしてみてはいかがでしょうか。