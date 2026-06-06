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YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりん」が「【しまむら】ましこえいこさん登場！アラフィフの大当たり購入品12点をコーデしたら全部良かった・・・」を公開した。ゲストにましこえいこさんを迎え、しまむらの購入品を使った40代・50代向けの「高見え」コーディネート術を紹介している。



1つ目のスタイルでは、しまむらコラボの「レースニットプルオーバー」を色違いで着用。ゆかりんさんは「ちょっと肘出したくないなっていう方も多分同世代だと多いと思うんで」と、長めの袖丈が体型カバーに役立つ点を強調した。「高見えするシアー素材」と裾のレースが、大人の女性らしさを引き立てる。淡いグレーのトップスに同系色のギャザーパンツを合わせ、足元にはドット柄のシアーシューズを取り入れたトレンド感のある着こなしを披露した。



続いて、ブラウンのワントーンコーデが登場する。えいこさんは「リネンエリツキシャツ」と「リブフレアスカート」を組み合わせ、上下合わせて約3,500円という手頃な価格ながら「めちゃめちゃハリがあって高級感がある」と絶賛。シャツの裾をクロスさせてカシュクール風にアレンジし、「ボタン1個だけ留めてます」と、簡単にこなれ感を演出するテクニックを実践している。



さらに、カジュアルダウンしたスタイリングも紹介された。えいこさんはレース素材の「ビスチェ」にワイドデニムを合わせた。レース素材のアイテムについて、「いかにもレース着てますよってなっちゃう」と甘すぎる印象を懸念しつつも、無骨なロゴTシャツやデニムと合わせることで「大人っぽく着れるんじゃないかな」と、バランスの取り方を指南した。



大人の女性が取り入れやすい、上品さと体型カバーを両立する着こなしの数々。プチプラアイテムを最大限に活かす具体的なアレンジ術は、日々の洋服選びをアップデートする際の参考になりそうだ。