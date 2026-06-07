みなさんは、既婚者がSNSで異性とやりとりすると不倫になると思いますか。株式会社ピ・アイ・オ（大阪市天王寺区）が運営する『PIO探偵事務所』が実施した「マッチングアプリ・SNSの普及による不倫の境界線」に関する調査によると、約7割が「不倫に該当すると思う」と回答しました。では、配偶者のスマートフォンを本人に無断で確認した経験がある人はどのくらいいるのでしょうか。



【調査結果】配偶者の不倫を疑ったきっかけは？

調査は、30〜60代の既婚男女1004人を対象として、2026年4月にインターネットで実施されました。



調査の結果、約4人に3人が「既婚者のマッチングアプリ登録は一般的に不倫に該当すると思う」（73.6％）と回答。



さらに、「マッチングアプリ・SNSで異性とメッセージのやり取りをすることも不倫に該当すると思う」とした人も72.2％となり、肉体関係や直接の対面がなくとも、デジタル上での個人的なつながり自体を不倫、あるいはそれに準ずるものと見なす層が多数派となりました。



このような認識がある中で、「自身または配偶者が結婚後にマッチングアプリ・SNSを通じて異性と知り合ったことはありますか」と尋ねたところ、「どちらもない」（80.2％）が最多となった一方、「自分だけがある」（10.6％）や「配偶者だけがある」（5.9％）、「両方がある」（3.3％）という回答も一定数見られました。



また、「自分だけがある」という回答が「配偶者だけがある」の約2倍であることから、配偶者が異性と知り合っていることを把握できていない層も一定数いると考えられます。



さらに、「実際に会ったことがある」とした割合を算出すると、「自分だけがある」（53.8％）、「配偶者だけがある」（29.6％）、「両方がある」（16.6％）という結果になり、インターネット上の接点は決して画面の中だけで完結するものではなく、リアルな接触へと移行しやすい傾向がうかがえました。



次に、「自分の配偶者が不倫をしているかもしれない」と疑った経験について尋ねたところ、17.3％が「疑った経験がある」と回答。



「配偶者の不倫を疑ったきっかけ」としては、「帰宅時間が遅くなった、外出が増えた」（35.6％）、「SNSやメッセージアプリの通知・やり取り」（32.2％）、「スマートフォン操作時の不審な行動（隠す、ロック解除方法を頻繁に変えるなど）」（31.6％）が上位に挙がり、スマートフォンは個人の人間関係が詰まったデバイスであり、その扱い方の変化が「何かを隠しているのではないか」という疑念に直結しやすいことが示唆されました。



さらに、「配偶者のスマートフォンを本人に無断で確認した経験がある」とした人は15.4％と、「不倫を疑った経験がある」人と近い割合となりました。



そこで、配偶者の不倫を疑った際に「自分で調べたり証拠を集めようとした経験」について尋ねたところ、過半数が「ある」（53.5％）と回答。



一方で、客観的な事実確認のプロである「専門家（弁護士、カウンセラーなども含む）への相談」については、「検討したことはない」（51.2％）が約半数、「相談したことがある」（33.3％）は約3割にとどまり、専門家へ頼ることには一定のハードルが存在していることが見て取れました。



「専門家への相談をためらった（または検討しなかった）理由」としては、「費用が高そうだった」（42.2％）、「相談すること自体に抵抗があった」（21.6％）、「自分で解決できると思った」（20.7％）が上位となり、「費用面への懸念」が、最大の障壁となっていることが明確に示されました。