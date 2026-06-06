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【号泣】「俺が先に死ぬと思うけど…」45歳おじさんが14歳年下の彼女にガチプロポーズ！まさかの結末に全視聴者が涙

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

これまで多くの視聴者が行方を見守ってきたプロポーズ密着企画の最終回「【遂に完結】14歳年下の彼女にサプライズプロポーズしたらおじさんが大号泣」を公開した。夜の福岡タワー前で決行された、45歳のおじさん「Mさん」による一世一代のサプライズ。その感動の瞬間が余すことなく収められている。



動画の冒頭、プロポーズ請負人であるパジメとMさんは車内で最終作戦会議を実施。仕事終わりの彼女（M女さん）をピックアップし、そのまま福岡タワーへ連れ出すという綿密な計画が語られた。前日にパジメと共に買いに行った「サイズ変更可能なプロポーズリング」を手に、Mさんは本番を前に張り詰めた緊張感をのぞかせる。



そしてついに、M女さんと合流し運命の福岡タワーへ。動画撮影の手伝いという名目で立ち位置を指定されたM女さんに対し、Mさんは「いつもお世話になってます」と静かに語りかけた。



「俺の方が先に死ぬと思うけど、死ぬときまでお願いします」



不器用ながらもこれ以上ないストレートな言葉とともに、ひざまずいて指輪を差し出したMさん。M女さんは照れ隠しから思わず「いや～」とふざけつつも、嬉しそうに手を出して指輪を受け取った。その瞬間、極限の緊張から解放された45歳の男は安堵と感動のあまり言葉を詰まらせ、大号泣。思わず涙を拭う姿を見せた。



プロポーズの余韻に浸る中、指輪を購入した際にパジメから言われた「ダイヤの大きさは愛の大きさです」という男気あふれるエピソードが明かされると、M女さんは笑いながら驚き、現場は一気に和やかな空気に包まれた。



動画の終盤では、大役を無事に終えたMさんと、親友として愛のキューピッドを全うしたパジメが食事処でプロポーズ成功の祝杯をあげる場面も。



人生の大きな決断を笑いと涙で駆け抜けたMさんと、それを全力で支えたパジメの熱い友情。そして満開の笑顔で応えたM女さん。愛と優しさに溢れたドキュメンタリーの結末に、コメント欄は祝福の声で埋め尽くされている。



おじさんの男泣きに思わずもらい泣きしてしまう、感動のサプライズプロポーズの全貌は、ぜひ動画でその結末を見届けてほしい。